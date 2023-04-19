Коломойський втратив одну з найприбутковіших компаній України: деталі

Компанію «ВК «Укрнафтобуріння» передано на баланс АРМА

Рішенням Печерського суду від 11 квітня компанію «ВК «Укрнафтобуріння», яка пов’язана з Ігорем Коломойським, Павлом Фуксом та Віталієм Хомутинніком, передано на баланс АРМА. Напередодні, 7 квітня цей актив був арештований. Про це повідомляє «Цензор.Нет».

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«Арешт відбувся в рамках розслідування кримінального провадження щодо промислової розробки найбільшого в Україні розвіданого Сахалінського родовища газу (Харківська область Краснокутський район). Згідно з документами службові особи ПрАТ «НАК «Надра України» (Компанія), Державної служби геології та надр України не тільки дозволили кільком компаніям розробляти найцікавіші газові родовища, але й самостійно перерозподіляти прибутки», – повідомляє видання.

Як сказано в рішенні суду про арешт майна компанії, у порушення пункту № 6 Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном, затвердженого постановою КМУ № 296 від 11.04.2012, Компанія відчужила частки, що належали їй у спільному частковому майні, на підставі договорів купівлі-продажу №230/12 від 15.05.2012, №313/12 від 11.07.2012 та №136/13 від 30.04.2013 ТОВ «Голден Деррік», вийшла зі складу учасників та внесла відповідні зміни до договорів про спільну діяльність.

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«Голден дер рік» була частково державною компанією, якою володіла «Надра України». Тобто, фактично через неї договори на надра отримували так би мовити «зрозумілі» владі люди, - повідомляє видання.

Першу скандальну популярність ТОВ «Голден Деррік» отримала у 2011 році, протягом якого їй на позаконкурсній основі було видано більше двох десятків спеціальних дозволів на користування надрами. Такі успіхи пов'язували з лобіюванням бізнесу компанії міністром енергетики Едуардом Ставицьким і Миколою Присяжнюком.

Ще 2010-х років компанія «ВК «Укрнафтобуріння» була ласим шматочком для газодобувачів – саме через розробку Сахалінського газоконденсатного родовища, розвідані запаси якого становлять 15 млрд. кубометрів газу.

До 2009 року, за даними Ліга.NET, основним акціонером Укрнафтобуріння був колишній міністр екології та природних ресурсів Микола Злочевський. Наприкінці 2009 року він перепродав свою частку структурам групи Приват Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, які після операції сконцентрували майже 90% компанії.

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У 2013 ТОВ «Голден Деррік» (нова назва ТОВ «Іст Юроуп Петролеум») стала наступниею всіх прав та обов`язків, що належали Компанії та Дочірньому підприємству НАК «Надра України» «Полтавнафтогазгеологія», при розробці Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища, а ПрАТ «ВК «Укрнафтобуріння» введено до складу учасників спільної діяльності через наявність спецдозволу на користування надрам. Після революції 2014 Коломойський намагався повернути втрачене через суди.

У лютому 2023 Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило, що спільно зі Службою безпеки України (СБУ) викрили протиправну діяльність колишніх високопосадовців, які отримували незаконні надприбутки від видобутку газу з державних надр. «Як свідчать матеріали розслідування, внаслідок протиправної діяльності посадових осіб ПрАТ «НАК «Надра України» та низки комерційних структур Україна втратила право на Сахалінське нафтогазове родовище у Харківській області. І це при тому, що з державного бюджету на розробку даного родовища було витрачено понад 1 млрд грн. За даними геологорозвідувальних робіт, поклади газу на цьому об’єкті становлять щонайменше 15 млрд кубометрів», – повідомляється на сайті СБУ.

За даними спецслужби, у п'ятницю відбулися обшуки за місцями фактичного проживання фігурантів та в офісних приміщеннях відповідних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є російський олігарх та колишній народний депутат України VIII скликання, імен яких не розголошують. Як припустили тоді ЗМІ, ішлося про про Фукса та депутата від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького.

«Але якщо 5 квітня суд арештував лише ТОВ «Сахалінське»; ТОВ «Сіріус-1»; ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» Фукса і Котвіцького, то тепер руки влади дійшли і до чергового активу Коломойського. До того, влада забрала його частку «Укрнафти» та можливість експлуатувати аеропорт Дніпра», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, суд заборонив Коломойському анулювати кредитні договори «Приватбанку» з НБУ на 18 млрд