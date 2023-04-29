Конкурент Ердогана хоче негайно поновити діалог з ЄС та зупинити автократію

Кемаль Кілічдароглу заявив, що не дозволить президенту Ердогану «вкрасти» вибори

Лідер турецької опозиції пообіцяв відновити державні інституції та зупинити автократію, заявивши, що він не дозволить президенту Реджепу Таїпу Ердогану «вкрасти» вибори наступного місяця, пише Financial Times.

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Кемаль Кілічдароглу, кандидат у президенти від шестипартійного опозиційного альянсу, сказав, що він упевнений у захисті чесності виборів 14 травня та покладе кінець двадцятилітньому домінуванню Ердогана в турецькій політиці.

74-річний колишній державний службовець, який протягом 13 років очолював головну опозиційну партію Туреччини, Партію Народної Республіки, пообіцяв відродити хвору економіку, відновити демократію Туреччини та вилікувати «великий відчай серед молоді».

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«Незалежність судової системи, свобода ЗМІ, свобода вираження думок – усе це потрібно повернути», – сказав Кілічдароглу. «[Нашими пріоритетами] будуть економіка та демократія». Нація «не може дозволити собі втратити ще п'ять років» на Ердогана, попередив він.

Аналітики кажуть, що Ердоган зіткнувся з найважчими виборчими змаганнями з моменту приходу до влади в 2003 році, спочатку як прем'єр-міністр, а згодом як президент. Більшість опитувань показують, що Кілічдароглу лідирує з невеликим відривом, і очікується, що президентська гонка вперше може вийти до другого туру.

Туреччина також голосуватиме за депутатів, при цьому правляча Партія справедливості та розвитку Ердогана та її партнери з ультраправої партії Націоналістичний рух прагнуть зберегти свою більшість у парламенті.

Кілічдароглу сказав, що він не вірить, що вибори будуть чесними через контроль уряду над більшою частиною ЗМІ та використання Ердоганом державних ресурсів для підтримки своєї кампанії. Але опозиційний альянс має «адвокатів і асоціацій адвокатів у всіх великих містах», які готові спостерігати за процесом і оскаржувати будь-які порушення, сказав Кілічдароглу.

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«У нас є офіцер, який спостерігатиме за кожною виборчою урною», – заявив він.

Кілічдароглу також сказав, що він також негайно приступить до відновлення завмираючих переговорів про членство Туреччини в ЄС.

Проте він підкреслив, що Туреччина, яка є членом НАТО, буде підтримувати економічні відносини з Росією, навіть якщо «ми не вважаємо правильним, щоб Володимир Путін нападав і окуповував Україну».

Рішення Туреччини не приєднуватися до санкцій США та ЄС проти Росії розлютило західних союзників, оскільки це дало Москві доступ до торговельного партнера у стратегічному місці.

Нагадаємо, що 25 квітня під час інтерв'ю на одному з місцевих каналів президент Туреччини раптово відчув запаморочення та ледь не знепритомнів. Оператор швидко перевів камеру на ведучого, після чого ефір миттєво перервали та дали рекламу. Приблизно за 20 хвилин трансляцію відновили. Під час фонового аудіозапису надійшла інформація, що в прямому ефірі в Ердогана стався серцевий напад.