Гетманцев протестує проти виділення грошей для армії – нардеп

В'ятрович також подякував 254 депутатам, «які не дослухалися до істерики»

Голова Комітету ВР з податкової та митної політики Данило Гетманцев виступив проти виділення додаткових коштів для українських військових. Про це заявив народний депутат Володимир В'ятрович на своїй Фейсбук-сторінці.

«Одіозний «слуга народу» Гетманцев – той самий, що душить український бізнес податковим зашморгом, а захист української мови називає «фашизмом» – намагався зірвати включення до порядку денного законопроєкту, який передбачає виділення в бюджеті додаткових 50 мільярдів гривень для підвищення виплат військовим, поповнення матеріальних резервів і закупівлю озброєнь. Гетманцеву вистачило нахабства виступити з закликом не підтримувати розгляд цього законопроєкту, бо він, мовляв, «незбалансований» і «популістський»!», – пише нардеп.

Він нагадав, що на будівництво й ремонт доріг цього року передбачено 140 мільярдів гривень, а на закупівлю, ремонт, модернізацію озброєнь та техніки збройних сил – лише 28 мільярдів.

«Закатувати астрономічні суми в асфальт в умовах, коли наші військові частини недоукомплектовані людьми та справною технікою, не кажучи вже про сучасне озброєння, Гетманцев вочевидь вважає дуже «збалансованим», – підкреслив В’ятрович.

Він також подякував 254 депутатам, «які не дослухалися до істерики свого колеги, що втратив зв’язок з реальністю, і проголосували за включення нашого законопроєкту до порядку денного».

Раніше економіст Михайло Кухар заявив, що через ініціативи Данила Гетманцева кількість виборців президента Володимира Зеленського зменшиться мінімум на 3 мільйони осіб, адже податкова реформа розчарувала мільйони українців, призвела до численних протестів, а багато підприємців перейшли до тіньового сектору економіки.