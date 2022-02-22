Держдума ратифікувала угоди з терористичними «ЛНР» і «ДНР»

«Документ» створює правову основу для перебування на окупованій території Донецької та Луганської областей військових формувань РФ

Держдума РФ проголосувала за ратифікацію так званих «договорів про дружбу» між Росією та терористичними утвореннями «ЛНР» і «ДНР». Російські депутати проголосували одноголосно.

Ці «угоди» розраховані на десять років. У них йдеться про спільну протидію «актам агресії з боку інших держав». Тобто, це створить основу перебування на території окупованого Донбасу російських військових формувань.

Сторони також домовляються про те, що спільно вживатимуть заходів для «протидії актам агресії проти них з боку будь-якої держави чи групи держав», а також «надавати одна одній необхідну допомогу, включаючи військову».

Тобто цей «документ» створює правову основу для перебування на окупованій території Донецької та Луганської областей військових формувань, присутність яких, нібито буде спрямована для «підтримки миру».

Як відомо, останніми днями ситуація в Україні загострюється через російську агресію та загрозу широкомасштабного вторгнення путінських військ. Через це сьогодні міністр оборони звернувся до українських військових.

Додамо, що напередодні міністр оборони озвучив сценарій російського вторгнення. Він наголосив, що за підрахунками розвідки Росія сконцентрувала 147 тисяч військових біля кордонів України.

Тим часом бойовики «ЛНР» вже взялися погрожувати Україні.

Зранку 22 лютого з'явилась інформація, що Росія планує визнати «Л/ДНР» у межах областей. Згодом депутат Держдуми спростував власну заяву про нові кордони «Л/ДНР».

Білий дім заявляє, що у планах Росії – «надзвичайно насильницьке» вторгнення в Україну, аби «розчавити» український народ.

21 лютого Путін дав добро на введення військ в Україну: опубліковано укази.