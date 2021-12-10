Глава МЗС України назвав єдину ефективну стратегію стримування Росії

Очільник української дипломатії заявив, що стратегія стримування Росії складається з двох елементів

Кулеба вважає, що гарантія невступу України до НАТО лише розпалює апетит Путіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вимога президента РФ Володимира Путіна надати йому гарантії, що Україна не вступить в НАТО, є дилемою. Хоча, за його слова, російський лідер виграє за будь-яким із можливих сценаріїв. Про це йдеться в статті Кулеби для Foreign Affairs.

«Якщо Захід поступиться, Росія, безумовно, буде щаслива отримати нове право вето щодо зовнішньої політики України і процесу прийняття рішень у НАТО. Якщо ж Захід відкине ці вимоги, Путін також буде задоволений, тому що це допоможе йому створити свіжу ідеологічну основу для нового вторгнення в Україну», – очільник МЗС України.

Кулеба зазначив, що позаблоковість України жодним чином не «зменшить апетит» Володимира Путіна. Надання гарантій із цього приводу не зробить Росію менш агресивною.

З його слів, кращий спосіб відповідати на ультиматуми Путіна про невступ України в НАТО – ігнорувати їх.

«Єдина ефективна стратегія стримування Росії – це застосування комплексного підходу, який Україна й партнери зараз реалізовують», – вважає міністр.

Кулеба зазначив, що перший елемент стратегії складається з низки чітких політичних сигналів Росії з метою дати зрозуміти Кремлю, що Україна є частиною Заходу і є майбутнім членом ЄС та НАТО. Він додав, що суверенітет і територіальна цілісність України не можуть бути предметом переговорів.

Другим елементом стратегії заборони Росії Кулеба назвав санкції проти РФ, а третім – поглиблення військово-технічного співробітництва країн Заходу з Україною.

Сьогодні Росія запропонувала НАТО підписати документ про взаємні гарантії безпеки.

Також Росія побачила у вступі України до НАТО «ризик масштабного конфлікту в Європі».

Раніше у Білому домі сказали, коли Україна може приєднатися до НАТО.

Нагадаємо, після розмови з Байденом Путін знову повторив намір Росії отримати юридичні гарантії щодо відмови Україні у вступі в НАТО.

«Нас не може не турбувати перспектива можливого вступу України до НАТО, тому що за цим, безсумнівно, послідує розміщення там військових контингентів, баз і озброєнь, які нам загрожують», – твердить російський президент.

Також Путін озвучив пропозицію Байдена щодо України. Зі слів російського диктатора, буде створено нову спецструктуру для безпекових питань.

Він також відповів на запитання, чи збирається Росія нападати на Україну.

Натомість Байден сказав Путіну: США готові зробити те, чого не робили в 2014 році.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну.

Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.