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Читав лекції з окопів. Зеленський призначив Федора Шандора послом в Угорщині

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Читав лекції з окопів. Зеленський призначив Федора Шандора послом в Угорщині
Світлина роботи викладача на фронті облетіла світові медіа
фото: Facebook Tato Kai

Про плани призначити Федора Шандора послом України в Угорщині стало відомо ще у 2023 році

Президент України Володимир Зеленський 21 грудня призначив професора Ужгородського національного університету та військового Федора Шандора послом України в Угорщині. Про це йдеться в указі на сайті президента.

«Призначити Шандора Федора Федоровича надзвичайним і повноважним послом України в Угорщині», – йдеться в указі.

Про Федора Шандора стало відомо на початку повномасштабного вторгнення. Тоді університетський викладач пішов на фронт, аби боронити землю від російських загарбників, але й не забував про своїх студентів. У мережі розлетілося фото, як чоловік з окопу читає лекції.

Федір Шандор – доктор філософських та кандидат соціологічних наук. Понад 20 років він працює в Ужгородському національному університеті
Федір Шандор – доктор філософських та кандидат соціологічних наук. Понад 20 років він працює в Ужгородському національному університеті
фото: Facebook Tato Kai

А у серпні 2023 року Закарпатська облрада повідомила, що Федір Шандор стане послом України в Угорщині. Тоді президентка Угорщини Каталіна Новак підписала агреман (спеціальна процедура погодження країною-перебування кандидатури посла, якого збираються направити в цю країну для роботи) професору Федору Шандору, якого Україна запропонувала на посаду посла в Угорщині ще у травні.

За період війни Шандор налагодив взаємодію з угорськими волонтерами, які передавали допомогу для ЗСУ й активно розповідав про службу угорців Закарпаття в різних підрозділах Збройних Сил. 

У 2020 році Шандора обрали депутатом Закарпатської обласної ради. Там він є головою фракції «Слуга народу». 24 лютого 2022 року професор став бійцем 68-го окремого батальйону ТрО 101-ї Закарпатської бригади територіальної оборони.

Федір Шандор та Валерій Залужний
Федір Шандор та Валерій Залужний
фото з відкритих джерел

Згодом, міністр закордонних справ Угорщини у серпні 2023 року Петер Сійярто затвердив призначення Федора Шандора послом України.

У вересні 2023 року «Главком» поспілкувався із майбутнім послом. Той розповів, хто на його думку налаштовує українців та угорців одне проти одного, як його угорські побратими ставляться до політики Орбана, і чому в Україні не потрібна угорська автономія, але потрібне подвійне громадянство.

Однак, за ці півтора року Шандор так і не поїхав до Будапешту, адже не було указу президента України про призначення. «Главком» нещодавно звертався із запитом до МЗС України, проте у зовнішньополітичному відомстві не коментували ситуацію з призначенням посла до самого факту призначення. 

Та все ж, сьогодні, 21 грудня, Зеленський призначив професора Федора Шандора послом України в Угорщині.

Нагадаємо, 20 грудня, Володимир Зеленський погодив понад 30 нових призначень українських послів. «Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами», – йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський заявляв, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні.

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Теги: Сійярто фронт чоловік президент Facebook Володимир Зеленський партії міністр

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