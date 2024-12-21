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Зеленський звільнив Кислицю з посади постійного представника при ООН

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський звільнив Кислицю з посади постійного представника при ООН
Сергій Кислиця під час роботи при ООН запамʼятався активною діяльністю та влучними й різкими фразами щодо представників РФ
фото: Facebook / Сергій Кислиця

Сергій Кислиця обіймав посаду Постійного представника України при ООН з 2020 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив Сергія Кислицю з посади постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй. Про це йдеться в указі № 870/2024.

« Звільнити Кислицю Сергія Олеговича з посади Постійного представника України при Організації Об'єднаних Націй, а також з посад Надзвичайного і Повноважного Посла України в Співдружності Багамських Островів та Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Тринідад і Тобаго за сумісництвом», – йдеться в тексті документа.

Зеленський звільнив Кислицю з посади постійного представника при ООН фото 1
скриншот: president.gov.ua

Сергій Кислиця є дипломатом та політичним діячем, обіймав посаду Постійного представника України при ООН з 2020 року. До цього з березня 2014 до 5 лютого 2020 року Кислиця був заступником Міністра закордонних справ України. Також він займав важливі дипломатичні посади, а саме в США, Бельгії, Нідерландах, Люксембурзі та інших країнах.

Крім того, він був очільником Націольнальної комісії України у справах ЮНЕСКО та мав значний вплив на міжнародні питання, серед яких права людини та рівність жінок й чоловіків. 

Сергій Кислиця під час роботи при ООН запамʼятався активною діяльністю та влучними й різкими фразами щодо представників РФ.

Так, у 2022 році Кислиця потролив постпреда Росії Василя Небензю, який під час виступу Кислиці втік із засідання Радбезу.

Або ж цього року Кислиця натякнув, що Керченський міст у тимчасово окупованому Криму буде зруйновано. Він опублікував іронічний колаж у соцмережі X.

Наприкінці 2023 року Сергій Кислиця докладно розповів про наслідки масованої атаки Росії на Україну та охарактеризував російського представника Василя Небензю як особу «з ампутованою совістю і відрізаною гідністю». Про це він говорив під час термінового засідання Ради безпеки ООН.

Кислиця повідомив, що Російська Федерація здійснила одну з найбільш інтенсивних та масованих атак з використанням ракет і безпілотників, націлених на житлові райони, об'єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об'єкти по всій території України.

У жовтні 2023 року Сергій Кислиця заявив, що зустрічі генерального секретаря ООН з особою, яка має ордер Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт, допускаються лише у виняткових випадках, і про них секретаріат ООН має інформувати міжнародний суд. Також Кислиця постійно нагадував, як Росія захопила місце СРСР у Раді Безпеки організації.

До слова, раніше посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтервʼю «Главкому» прокоментував чутки про те, що нібито його кандидатуру керівництво держави розглядає на посаду посла України при ООН

«Зі мною про це (призначення) на жодному рівні ніхто не говорив», – зазначив дипломат. Між тим він додав, що робота на посаді посла в  ООН йому була би цікавою, якби така пропозиція надійшла.

Так, міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив співробітників МЗС про намір призначити Сергія Кислицю – першим заступником міністра. В разі погодження кандидатури Кабміном, позиція посла України в ООН виявиться вакантною.

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Теги: ЮНЕСКО Володимир Зеленський права людини Сергій Кислиця

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