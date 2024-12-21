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Зеленський звільнив посла України у Китаї

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Зеленський звільнив посла України у Китаї
У 2000-2005 роках Рябікін був народним депутатом України, працював у комітеті Верховної Ради з питань правової політики
фото з відкритих джерел

Рябікін займав посаду посла у Китайській Народній Республіці з 26 квiтня 2023 року

Президент України Володимир Зеленський звільнив Рябікіна Павла з посади надзвичайного і повноважного посла України в Китайській Народній Республіці. Про це йдеться в указі № 868/2024.

«Звільнити Рябікіна Павла Борисовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Китайській Народній Республіці», – йдеться в тексті документа.

Зеленський звільнив посла України у Китаї фото 1
скриншот: president.gov.ua

Що відомо про Рябікіна Павла?

Народився 6 червня 1965 року в Києві в родині театрального режисера Бориса Рябікіна. У 2000-2005 роках був народним депутатом України, працював у комітеті Верховної Ради України з питань правової політики, з 2002 року – голова підкомітету з питань господарського законодавства Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій.

З березня 2017 керував роботою державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» на посаді генерального директора. Був міністром з питань стратегічних галузей промисловості України з 4 листопада 2021 до 20 березня 2023 року. Голова Державної митної служби України з листопада 2020 року по листопад 2021 року. Також, надзвичайний та повноважний посол України в Данії.

Наприкінці 2023 року «Главком» спілкувався із Павлом Рябікіним. Тоді він розповідав, чого посольству під його керівництвом вдалося досягти, чи може зараз Україна протидіяти російській пропаганді у Китаї, на чиєму боці китайські ЗМІ, як змінилися торгові стосунки Китаю з іншими країнами через війну в Україні, а головне – чи може Пекін примусити Москву до миру.

Нагадаємо, 20 грудня, Володимир Зеленський погодив понад 30 нових призначень українських послів. «Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами», – йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський заявляв, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні.

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Теги: Аеропорт Бориспіль посол аеропорт Андрій Мельник Володимир Зеленський Україна

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