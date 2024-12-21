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Президент провів кадрові перестановки у посольствах та організаціях у низці країн

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Президент провів кадрові перестановки у посольствах та організаціях у низці країн
фото: Офіс президента

Зеленський провів кадрові перестановки в дипкорпусі

У суботу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський замінив українських послів у Багамських Островах, Тринідаді і Тобаго, Індонезії, Литві, Словенії та Руанді. Також були звільнені представники України при кількох організаціях. Про це йдеться на сайті президента України.

Так, указом президента №863/2024 було звільнено Андрія Праведника з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Руанда за сумісництвом.

Андрій Праведник працював генеральним консулом України в Чикаго (2012-2015), надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Кенія (з 2018) та надзвичайним і повноважним послом України в Танзанії.

Президент провів кадрові перестановки у посольствах та організаціях у низці країн фото 1
скриншот: president.gov.ua

Указом президента №869/2024 було звільнено Євгенію Філіпенко з посади постійного представника України при Відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві

Президент провів кадрові перестановки у посольствах та організаціях у низці країн фото 2
скриншот: president.gov.ua

Указом президента №867/2024 було звільнено Василя Гамяніна з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Індонезія та Представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії.

Василь Гамянін – український дипломат, перекладач і китаєзнавець. Був радником-посланником посольства України в КНР.

Президент провів кадрові перестановки у посольствах та організаціях у низці країн фото 3
скриншот: president.gov.ua

Іншим указом №878/2024 Володимир Зеленський призначив Василя Гамяніна надзвичайним і повноважним послом України в Демократичній Республіці Конго.

Президент провів кадрові перестановки у посольствах та організаціях у низці країн фото 4
скриншот: president.gov.ua

Указом президента №865/2024 було звільнено Петра Бешту з посади надзвичайного і повноважного посла України в Литовській Республіці.

До призначення посаду надзвичайного і повноважного посла України в Литовській Республіці працював Генеральним директором політичного директорату Міністерства закордонних справ України, був секретарем організаційного комітету саміту Кримської платформи.

Президент провів кадрові перестановки у посольствах та організаціях у низці країн фото 5
скриншот: president.gov.ua

Іншим указом №877/2024 Володимир Зеленський призначив Петра Бешту на посаду надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Словенія.

Президент провів кадрові перестановки у посольствах та організаціях у низці країн фото 6
скриншот: president.gov.ua

Указом президента №873/2024 було призначено Яцюка Вячеслава надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Руанда.

Раніше Яцюк працював у Великій Британії, Російській Федерації, Королівстві Норвегія. Був директором Політичного департаменту МЗС України.

Президент провів кадрові перестановки у посольствах та організаціях у низці країн фото 7
скриншот: president.gov.ua

Указом президента №874/2024 було призначено Федір Юлію надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Філіппіни.

Юлія Федів – менеджерка у сфері культури та медіа, культурна дипломатка та громадська діячка, переможниця премії ООН Жінки та Українського Інституту у сфері культурного менеджменту 2021 року. Членкиня Правління Суспільного Мовлення з березня 2024 року.

Президент провів кадрові перестановки у посольствах та організаціях у низці країн фото 8
скриншот: president.gov.ua

Указом президента №875/2024 Нікітченко Ольгу призначено надзвичайним і повноважним послом України в Литовській Республіці.

Президент провів кадрові перестановки у посольствах та організаціях у низці країн фото 9
скриншот: president.gov.ua

Указом президента №879/2024 призначено Євгена Цимбалюка постійним представником України при відділенні ООН та інших міжнародних організаціях у Женеві.

Євгеній Цимбалюк – український дипломат. Надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Кенія, постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні.

Президент провів кадрові перестановки у посольствах та організаціях у низці країн фото 10
скриншот: president.gov.ua

Нагадаємо, 20 грудня, Володимир Зеленський погодив понад 30 нових призначень українських послів. «Сьогодні з нашою дипломатичною командою затвердили перелік нових українських послів. Я погодив більше 30 рішень. Серед яких Наріман Джелял – у Туреччину, Альона Гетьманчук – представником України в НАТО, Андрій Мельник – представником України в ООН. Ці та інші укази – невдовзі, згідно з дипломатичними процедурами», – йдеться у повідомленні.

Раніше Зеленський заявляв, що перемовини й дипломатичні кроки призведуть до завершення гарячої стадії війни в Україні.

Теги: Норвегія посол Індонезія Філіппіни Андрій Мельник Володимир Зеленський Словенія президент Кенія Юлія Федів Василь Гамянін

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