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Подоляк прокоментував нецензурний допис Зеленського про Путіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Подоляк прокоментував нецензурний допис Зеленського про Путіна
Подоляк зазначив, що Зеленським своїм дописом наголосив для всіх партнерів, що Путін не є дієздатною особою
фото: Офіс президента

Подоляк пояснив, чому президент України нецензурно схарактеризував Путіна

Володимир Зеленський чітко зафіксував психічний стан Володимира Путіна. Так прокоментував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк нецензурний пост очільника України про російського диктатора. Про це повідомляє «Ми Україна».

«Путін не є президентом країни, він не є вибраним президентом. Це авторитарний лідер. Те, що він говорить, як він говорить, які аналогії наводить – говорить про збочений психічний розлад. Президент України просто це фіксує. Хоча це й не медичний термін, але такий стан інакше охарактеризувати не може», – зазначив радник ОП.

Подоляк зазначив, що президент України таким чином наголосив для всіх партнерів, що Путін не є дієздатною особою і з ним не можна про щось домовлятись чи підписувати.

Нагадаємо, 19 грудня президент України Володимир Зеленський прокоментував пропозицію Путіна щодо «технологічної дуелі» (удару ракетою по Києву), назвавши російського диктатора «довбо**бом». Як повідомлялося, російський диктатор Володимир Путін знову пригрозив Україні, що може вдарити балістичною ракетою середньої дальності «Орєшнік» по Києву для експерименту.

Згодом радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин пояснив, що Володимир Зеленський особисто погодив публікацію, в якій диктатора РФ Володимира Путіна названо «довбо**бом».

Зауважимо, що українці в мережі оцінили незвичайну комунікацію президента України з російським диктатором. Більшість користувачів цікавило, як взагалі відбулося рішення зробити такий допис. «Главком» зібрав найяскравіші меми про слова президента, які створили єдність у соціальних мережах.

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Теги: Михайло Подоляк Володимир Зеленський путін Офіс президента Україна

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