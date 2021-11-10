Повернути Януковича на Банкову? Ганна Герман висунула фантастичну ідею

Ганна Герман вважає, що Януковичу слід шукати справедливості у Європейському суді з прав людини

На думку екснардепки, біглого президента варто повернути до влади, бо при ньому «життя було легше»

Колишня депутатка Верховної Ради від «Партії регіонів» та соратниця експрезидента України Віктора Януковича Ганна Герман вважає, що сумнозвісний ексочільник держави має право повернути собі посаду президента України, оскільки, нібито, був відсторонений від влади незаконно. Про це одіозна політикиня заявила в інтерв’ю російському виданню «Украина.ру».

На думку Герман, єдиним шансом біглого президента є звернення до Європейського суду з прав людини, оскільки в українських судах не може бути прийняте «справедливе рішення» із цього питання.

При цьому колишня нардепка розуміє, що українці навряд приймуть Януковича, оскільки вважають його причетним до вбивств на Майдані.

Ганна Герман аргументувала необхідність повернення Януковича на Банкову тим, що до подій 2014 року, коли він позбувся влади, життя в Україні було легшим, а ціни нижчими. При цьому політикиня «дипломатично» не згадала, що саме призвело до погіршення життя українців у 2014 році.

«Багато людей сьогодні в Україні вже відкрито визнають, у тому числі в моєму рідному Львові, що за Януковича жилося легше, жилося простіше, ціни були меншими, енергоносії були дешевшими. Все було дешевшим, робота була, рівень життя був набагато вищим», – вважає одіозна політикиня.

Нагадаємо, раніше Ганна Герман закликала українську владу миритися з Путіним і Лукашенком.

Також варто нагадати, що Янукович домігся розгляду скарги проти України у ЄСПЛ.

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