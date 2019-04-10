Смешко не давав і не даватиме згоди на приєднання до команди Зеленського, - прес-секретар
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Розсилка
Екс-глава СБУ не веде переговорів ні з одним з кандидатів
Екс-кандидат в президенти України і колишній глава СБУ Ігор Смешко не веде переговорів про майбутні посади з нинішніми лідерами виборчих перегонів Володимиром Зеленським та Петром Порошенком.
Про це повідомила його прес-секретар Зоя Загородня, пишуть ЗМІ.
«Насправді, Ігор Петрович не погоджувався і не приймав ніяких пропозицій від жодного з кандидатів», - сказала вона.
Загородня додала, що в майбутньому він також не погодиться на пропозиції від кандидатів.
Нагадаємо, сьогодні Liga.net опублікувала матеріал про 10 перших рішень Зеленського на посаді президента. Серед них вказується «внести кандидатури голів Міноборони, МЗС, СБУ та ГПУ: імена озвучать до 19 квітня». Але видання вказало, що неофіційно називають такі імена: МЗС – екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ – екс-прокурор США Марта Борщ чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші, СБУ – Ігор Смешко.
У Зеленського вже заперечили, що пообіцяли Смешку посаду глави СБУ.
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Зеленський Володимир Олександрович30.24%
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Порошенко Петро Олексійович15.95%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.40%
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Бойко Юрій Анатолійович11.67%
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Гриценко Анатолій Степанович6.91%
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Смешко Ігор Петрович6.04%
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Ляшко Олег Валерійович5.48%
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Вілкул Олександр Юрійович4.15%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.62%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Балашов Геннадій Вікторович0.17%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Безсмертний Роман Петрович0.14%
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Бондар Віктор Васильович0.11%
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Тарута Сергій Олексійович0.10%
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Литвиненко Юлія Леонідівна0.10%
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Дерев’янко Юрій Богданович0.10%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Богословська Інна Германівна0.09%
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Петров Володимир Володимирович0.08%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Скоцик Віталій Євстафійович0.07%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Габер Микола Олександрович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Також нагадаємо, що раніше кандидат, який зайняв шосте місце, відмовився підтримати Порошенка в другому турі.
Раніше інший екс-очільник СБУ та кандидат у президенти Валентин Наливайченко звинуватив Гриценка в розкраданні армії, а Смешка - в отруєнні Ющенка.
Ігор Смешко очолював Службу безпеки України з вересня 2003 до лютого 2005 року, на посаду був призначений тодішнім президентом Леонідом Кучмою.