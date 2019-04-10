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    Смешко не давав і не даватиме згоди на приєднання до команди Зеленського, - прес-секретар

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    Ігор Смешко очолював СБУ в 2003-2005 роках - Смешко не давав і не даватиме згоди на приєднання до команди Зеленського, - прес-секретар
    Ігор Смешко очолював СБУ в 2003-2005 роках

    Екс-глава СБУ не веде переговорів ні з одним з кандидатів

    Екс-кандидат в президенти України і колишній глава СБУ Ігор Смешко не веде переговорів про майбутні посади з нинішніми лідерами виборчих перегонів Володимиром Зеленським та Петром Порошенком. 

    Про це повідомила його прес-секретар Зоя Загородня, пишуть ЗМІ.

    «Насправді, Ігор Петрович не погоджувався і не приймав ніяких пропозицій від жодного з кандидатів», - сказала вона.

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    Загородня додала, що в майбутньому він також не погодиться на пропозиції від кандидатів.

    Нагадаємо, сьогодні Liga.net опублікувала матеріал про 10 перших рішень Зеленського на посаді президента. Серед них вказується «внести кандидатури голів Міноборони, МЗС, СБУ та ГПУ: імена озвучать до 19 квітня». Але видання вказало, що неофіційно називають такі імена: МЗС – екс-міністр фінансів Олександр Данилюк, ГПУ – екс-прокурор США Марта Борщ чи екс-голова Національного антикорупційного управління Румунії Лаура Ковеші, СБУ – Ігор Смешко.

    У Зеленського вже заперечили, що пообіцяли Смешку посаду глави СБУ.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    Недійсними визнано 1.18% бюлетенів
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.24%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.95%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.40%
    • Бойко Юрій Анатолійович
      11.67%
    • Гриценко Анатолій Степанович
      6.91%
    • Смешко Ігор Петрович
      6.04%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.15%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.62%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
    • Безсмертний Роман Петрович
      0.14%
    • Бондар Віктор Васильович
      0.11%
    • Тарута Сергій Олексійович
      0.10%
    • Литвиненко Юлія Леонідівна
      0.10%
    • Дерев’янко Юрій Богданович
      0.10%
    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
    • Купрій Віталій Миколайович
      0.02%
    • Ригованов Руслан Олександрович
      0.02%
    • Насіров Роман Михайлович
      0.01%
    • Носенко Сергій Михайлович
      0.01%

    Також нагадаємо, що раніше кандидат, який зайняв шосте місце, відмовився підтримати Порошенка в другому турі.

    Раніше інший екс-очільник СБУ та кандидат у президенти Валентин Наливайченко звинуватив Гриценка в розкраданні армії, а Смешка - в отруєнні Ющенка.

    Ігор Смешко очолював Службу безпеки України з вересня 2003 до лютого 2005 року, на посаду був призначений тодішнім президентом Леонідом Кучмою. 

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