Смешко вже допускає, що може обіймати посади при Зеленському, і назвав дві умови



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Раніше екс-глава СБУ заявляв про відсутність намірів обіймати будь-які посади за президентства Володимира Зеленського

Ігор Смешко, який був кандидатом в президенти на останніх виборах, заявив, що не знайомий з Володимиром Зеленським особисто, але готовий працювати на певних посадах, якщо голова держави «потребуватиме його знань і досвіду».

Про це Смешко заявив сьогодні в ефірі Радіо НВ.

За словами колишнього очільника СБУ, він ще не отримував жодних кадрових пропозицій від Зеленського і знайомий з ним «лише візуально» – коли вони брали участь у телеефірах в 2014 році.

У відповідь на запитання, щодо заяви про відсутність намірів обіймати будь-які посади за президентства Зеленського, Смешко відповів: «Якщо буде пропозиція від президента і буде кореспондуватися з моїм розумінням, що я можу зробити на захист держави – я цю посаду прийму. Часи не вибирають, в них живуть і вмирають. Якщо обраний президент буде потребувати моїх знать і досвіду під час війни, я прийму цю посаду».

При цьому він назвав дві умови, за яких буде готовий розглянути кадрові пропозиції Зеленського: це «розуміння яка команда і чи можна там щось зробити», а також можливість участі в парламентських виборах його власної політичної сили.

Смешко має намір у будь-якому випадку піти на вибори із партією «Сила і честь», створивши «першу консервативно-демократичну партію України».

Нагадаємо, у першому турі виборів президента Ігор Смешко посів шосте місце - його підтримали 6,04% українців.

Згідно з опитуванням КМІС, яке було проведене на початку березня 2019 року, за «Сила і честь» готові проголосувати 5% українців. Таким чином партія Смешка проходить у Верховну Раду.

Ігор Смешко - голова всеукраїнської громадської організації «Сила і честь». Очолював СБУ в 2003-2005 роках. З жовтня 2014 року по березень 2015-го очолював комітет з питань розвідки при президенті України.