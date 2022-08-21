Генерал Британії назвав умову, за якої рашисти можуть застосувати ядерну зброю

Експерти висувають різні версії того, що може стати об'єктом російського ядерного удару

Ймовірною ціллю окупантів може стати той підрозділ ЗСУ, які вестиме наступальні дії

Рашисти можуть застосувати ядерну зброю у разі успішного контрнаступу Збройних сил України. Про це генерал сер Річард Берронс, колишній голова Об'єднаного командування Збройних сил Великобританії в інтерв'ю ВВС.

Також генерал зазначив, що ймовірною ціллю окупантів може стати той підрозділ українських військ, які вестиме наступальні дії. Він зазначив, що для свого «захисту» росіяни можуть піти на такий безпрецедентний крок, як вперше за 75 років застосування ядерної зброї.

«Якщо Україна зможе зібрати ресурси для наступу і якщо Україна дійсно досягне успіхів, то ми повинні прийняти той факт, що використання малого ядерного боєприпасу буде повністю відповідати російській військовій доктрині, у розумінні російських політиків і військових», – сказав Берронс.

Він пояснює, що згідно з доктриною РФ, ядерна зброя може бути застосована у відповідь на ядерну атаку, а також у разі іншої агресії, яка «ставить під загрозу існування держави, та атаки на критично важливі об'єкти».

«Йдеться не про міжконтинентальні балістичні ракети, а про малий ядерний боєприпас для зриву наступу, який в очах російської влади загрожуватиме інтересам держави», – уточнює Берронс.

Він зазначив, що експерти висувають різні версії того, що може стати об'єктом російського ядерного удару з розкидом від демонстраційної детонації над морем до обстрілу Києва.

«Найімовірнішим сценарієм може бути удар по підрозділах української армії, які ведуть наступ, який російські війська не можуть стримати інакше, – вважає британський генерал.

Раніше британська розвідка повідомила, яку частину війни в Україні РФ вже програла .