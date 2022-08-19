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Британська розвідка повідомила, яку частину війни в Україні РФ вже програла 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Британська розвідка повідомила, яку частину війни в Україні РФ вже програла 
Дезінформація посідає важливе місце у російській воєнній стратегії
фото з відкритих джерел

Росія використовує ті ж самі підходи, що раніше у Сирії та на Балканах 

Росія повністю програла інформаційну війну в нашій країні та країнах Заходу. Про це у статті для The Economist пише Джеремі Флемінг, голова спецслужби Великої Британії, відповідальної за ведення радіоелектронної розвідки та за забезпечення захисту інформації органів уряду й армії (GCHQ).

«Президент Путін усебічно програє інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це заслуговує на відзначення, нам не слід недооцінювати роль, яку російська дезінформація відіграє у решті світу», – стверджує Флемінг.

За його словами, Росія використовує в Україні ті ж самі підходи, що раніше у Сирії та на Балканах, і дезінформація займає важливе місце у російській воєнній стратегії.

«Як і з наземним вторгненням, російські первинні онлайн-плани не були втілені. Використання країною наступальних кіберзасобів – безвідповідальне та невибіркове», – наголошує розвідник. 

Флемінг додав, що британська розвідка мала змогу дізнаватися про наміри Росії у кіберпросторі та завчасно попереджати союзників. 

Як відомо, Росія розганяє фейки про «марну» допомогу Україні від США.

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Теги: розвідка росія Сирія

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