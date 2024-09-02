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Генштаб провів закриту нараду за участі Сирського

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Генштаб провів закриту нараду за участі Сирського
Під час наради Сирський звернув увагу на необхідність підвищити рівень бойового злагодження сформованих військових части
фото: Генштаб

З початку серпня російська армія посилювала наступ по всій лінії фронту

Сьогодні 2 вересня військове командування країни провело засідання щодо підсумків діяльності ЗСУ у серпні цього року. Було використано закриту мережу відеоконференцзв'язку. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Під час наради головнокомандувач ЗС України генерал Олександр Сирський звернув увагу на необхідність підвищити рівень бойового злагодження сформованих військових частин. Також мова йшла про посилення ефективності індивідуальної й колективної підготовки особового складу до виконання бойових завдань.

Основну увагу в ході заходу приділили:

  • змінам в оперативній обстановці;
  • комплектуванню військових частин підготовленим та вмотивованим особовим складом;
  • комплексній підготовці новостворених бригад та відновленні діючих;
  • безперебійному забезпеченню бойових підрозділів штатною лінійкою ОВТ та боєприпасами;
  • оперативному впровадженню досвіду бойових дій в систему підготовки військ;
  • визначенню основних шляхів вирішення низки проблемних питань.

З початку серпня російська армія посилювала наступ по всій лінії фронту. Однак наразі найгарячішим напрямком лишається Покровський. Росіяни там змогли просунутись на 11 кілометрів до міста Покровськ, у зв'язку з чим там було оголошено тривалу комендантську годину та евакуацію мирного населення.

Нагадаємо, раніше Сирський назвав перевагу окупантів на фронті. Він заявив, що ситуація на східному фронті залишається складною, однак ворог продовжує зазнавати відчутних втрат. За його словами, ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, але завдяки нашим воїнам усе одно зазнає відчутних втрат. 


 

Теги: Олександр Сирський Генштаб армія озброєння населення ворог наступ росіяни

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