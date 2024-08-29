Втрата винищувача та нардеп Копитін потрапив у ДТП: Головне за 29 серпня

26 серпня, захищаючи нашу країну під час російської масованої ракетно-авіаційної атаки, загинув льотчик Олексій Месь.

Зеленський провів дві важливі наради щодо ситуації на фронті, Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16, Український плавець Антон Коль завоював срібло на Паралімпійських іграх-2024. «Главком» склав добірку новин 29 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський провів секретну нараду із очільниками СБУ та розвідки

Сьогодні, 29 серпня, президент Володимир Зеленський провів дві наради, на яких був присутній головнокомандувач Олександр Сирський та інше військове командування. За словами Зеленського, на першій нараді були присутні Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Вони обговорювали лінію фронту і зокрема, ситуацію у Покровську та Торецьку.

За словами Зеленського, на першій нараді були присутні Сирський та начальник Генштабу Анатолій Баргилевич. Вони обговорювали лінію фронту і зокрема, ситуацію у Покровську та Торецьку.

Генштаб підтвердив втрату винищувача F-16

За повідомлення Генштабу ЗСУ, винищувачі F-16 Збройних Сил України були задіяні під час відбиття атаки РФ 26 серпня. Під час заходу на наступну ціль з одним з літаків було втрачений звʼязок. За даними Генштабу, в ході повітряного бою літаки F-16 продемонстрували свою високу ефективність, бортовим озброєнням було збито чотири крилатих ракети ворога.

Однак під час заходу на наступну ціль з одним з літаків був втрачений звʼязок. Пізніше зʼясувалося, що літак зазнав катастрофи, льотчик загинув.

Захищаючи Україну, загинув льотчик Олексій Месь

26 серпня, захищаючи нашу країну під час російської масованої ракетно-авіаційної атаки, загинув льотчик Олексій Месь.

Олексій під час відбиття російського масованого ракетно-авіаційного удару знищив три крилаті ракети та один ударний БпЛА. Шану з неба полеглому пілоту віддала пара винищувачів МіГ-29. Політ над процесією виконали бойові друзі Олексія. Наказом Головнокомандувача Збройних Сил України підполковнику Олексію Месю присвоєно військове звання полковник посмертно.

Отримав переломи і травми: «слуга» Копитін потрапив у ДТП на трасі Київ-Одеса

Народний депутат від «Слуги народу» Ігор Копитін пізно ввечері 28 серпня потрапив у дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ-Одеса. У результаті аварії нардеп отримав переломи кісток, закриту черепно-мозкову та інші травми, його було шпиталізовано. ДТП сталося о 23.31 в місті Біла Церква на 78 км автодороги М-05 Київ-Одеса в напрямку Києва. За даними джерел, авто Toyota Land Cruiser Prado з номерним знаком КА3573МС, здійснило наїзд на бетонну перешкоду.

Справа Кириленка: за голову Антимонопольного комітету внесено заставу

За очільника Антимонопольного комітету України Павла Кириленка внесено заставу на суму 30 млн грн. 28 серпня йому було обрано запобіжний захід.

Кириленка підозрюють у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн і декларуванні недостовірної інформації.

Паралімпіада-2024: Україна здобула першу медаль

Український плавець Антон Коль завоював срібло на дистанції 100 м на спині у класі S1 на Паралімпійських іграх-2024: це перша медаль української збірної. Коль автоматично відібрався до фіналу і змагався з сімома спортсменами. Впродовж усієї дистанції він плив на третьому місці, але на останніх 20 метрах випередив італійця Франческо Беттеллі, виборовши срібну медаль.