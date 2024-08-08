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Путін запровадив новий бонус для тих, хто піде на війну в Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін запровадив новий бонус для тих, хто піде на війну в Україну
Повернення водійських прав передбачено в разі, якщо російські загарбники позбулися їх через адміністративне правопорушення
фото з відкритих джерел

Путін вирішив повернути окупантам відібрані водійські посвідчення

Російський диктатор Володимир Путін підписав закон про порядок повернення раніше відібраних водійських посвідчень окупантам, які воювали проти України. Відповідний документ було опубліковано на сайті офіційного публікування правових актів.

Мобілізовані окупанти та добровольці так званої «СВО» матимуть можливість повернути водійські посвідчення на підставі клопотання командування військової частини. Стверджується, що повернення водійських прав передбачено в разі, якщо російські загарбники позбулися їх через адміністративне правопорушення.

При цьому в разі звільнення, покарання у вигляді позбавлення прав буде відновлено, як і в разі вчинення нового адміністративного правопорушення. Закон набуде чинності протягом десяти днів з моменту його опублікування.

Нагадаємо, подорожчання та дефіцит автомобілів змушують росіян дедалі частіше пересідати на вживані машини. Ринок автомобілів з пробігом у березні відновив зростання – за місяць було продано 502 100 автомобілів, на чверть більше, ніж у лютому, а позначку півмільйона було перевищено вперше за пів року.

Як повідомлялося, росіяни все менше можуть дозволити собі покупку автомобіля, доступність автомобілів у країні впала до історичного мінімуму.

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Теги: росія росіяни путін окупанти війна водій ПДР

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