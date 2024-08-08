Українці зі статусом міжнародного захисту можуть претендувати на бюджетні місця у вузах Латвії

Крім того, цей закон передбачає, що університети та коледжі у межах свого фінансування мають право встановлювати знижки на навчання для громадян України

Метою цього законодавчого акту є надання підтримки українця, які покидають державу або не можуть повернутися до своєї країни

Офіс омбудсмена Латвії нагадав, що громадяни України, які мають статус міжнародного захисту, мають право на бюджетні місця у державних вищих навчальних закладах країни. Це право закріплено у законі про підтримку цивільного населення України, який передбачає виняток із загального порядку, встановленого законом про вищі навчальні заклади. Про це інформує сайт латвійського омбудсмена.

Офіс омбудсмена Латвії навів приклад, коли українській студентці зі статусом міжнародного захисту було відмовлено у бюджетному місці в університеті через її громадянство. Омбудсмен наголосив, що це рішення було помилковим, оскільки закон про підтримку цивільного населення України надає таким особам право на бюджетне навчання.

У зв'язку з цим, офіс омбудсмена закликав вищі навчальні заклади ретельно вивчати законодавство перед тим, як приймати рішення щодо українських студентів зі статусом міжнародного захисту.

Раніше одній українській студентці було відмовлено у бюджетному місці в одному з латвійських університетів, незважаючи на успішно складені іспити. Офіс омбудсмена втрутився у ситуацію та наголосив на необхідності дотримуватися законодавства, яке надає українцям зі статусом міжнародного захисту рівні права з громадянами Латвії у сфері освіти.

Крім того, закон про підтримку цивільного населення України дозволяє університетам та коледжам встановлювати знижки на навчання для громадян України.

До слова, у Ризі з'явився будинок для українських біженців, де вони зможуть провести перші 120 днів перебування у Латвії, доки не знайдуть собі іншого житла. Тут можуть розміститися до 125 осіб. На двох поверхах будівлі відремонтовано та мебльовано кімнати. Обладнана спільна кухня, де встановлені електричні плити та пральні машини.