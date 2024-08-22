Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Вибухи на російському аеродромі: детонують склади з боєприпасами (відео)

Юлія Хоменко
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Вибухи на російському аеродромі: детонують склади з боєприпасами (відео)
В районі міста Калач-на-Дону, що у Волгоградській області РФ, сталася атака безпілотників
фото: скріншот

Росіяни повідомляють про евакуацію

На військовому аеродромі у Волгоградській області, який зазнав атаки безпілотників у ніч на 22 серпня, почалася детонація складів з боєприпасами. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи, що чути на значній відстані від аеродрому.

Також росіяни овідомляють про підготовку до евакуації населення з прилеглих населених пунктів. Наразі невідомо, скільки людей може бути евакуйовано та які саме населені пункти потраплять під евакуацію.

У повідомленні вказується, що атака безпілотників, ймовірно, була на військовий аеродром «Мариновка» , який розташований за 20 кілометрів від міста Калач-на-Дону.  Російські телеграм-канали повідомляють про атаку БпЛА не лише на Волгоградську, а й на Ростовську та Воронезьку область.

Нагадаємо, Атака безпілотників на Волоградщині: горить військовий аеродром.

 До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.

Читайте також: У Росії стався вибух на території нафтохімічного заводу (фото, відео) 
Теги: аеродром росіяни Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні необхідно зняти обмеження на використання західної зброї
«Деескалація» померла. Як обмеження Заходу формують нову війну
5 серпня, 21:31
Габріелюс Ландсбергіс прокоментував рішення Угорщини щодо росіян
Спрощення вʼїзду для росіян. Литва оскаржить рішення Угорщини
31 липня, 12:44
Джо Байден та Камала Гарріс особисто зустріли звільнених після обміну американців
Байден після обміну ув’язненими передав Путіну послання
3 серпня, 08:57
Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах
Жителі чотирьох областей безкоштовно отримуватимуть газ у балонах
6 серпня, 22:20
Швидке просування України, яке розпочалося 6 серпня, застало Росію та західних аналітиків зненацька, пише видання
Удар по Курську. Українці влаштували РЕБ-революцію
10 серпня, 10:43
Попри відсутність паніки, Ізраїль готується до можливих найгірших сценаріїв
Ізраїль посилює свою оборонну інфраструктуру – Bloomberg
12 серпня, 05:29
Цю 140-метрову моторну яхту Ocean Victory у 2014 році зробила російському олігарху Віктору Рашникову італійська верф Fincantieri
Італійські суднобудівники визнали, що продовжують робити яхти для російских багатіїв
15 серпня, 14:04
Українські військові у Курській області
Курська операція: у Києві понад рік обговорювали план прориву – NBC News
17 серпня, 20:37
Майорка може заборонити одну систему обслуговування у готелях
Перший курорт у Європі може заборонити систему all inclusive
19 серпня, 14:20

Соціум

Вибухи на російському аеродромі: детонують склади з боєприпасами (відео)
Вибухи на російському аеродромі: детонують склади з боєприпасами (відео)
ЗСУ продовжують тиск на Курському напрямку – ISW
ЗСУ продовжують тиск на Курському напрямку – ISW
Атака безпілотників на Волоградщині: горить військовий аеродром (відео)
Атака безпілотників на Волоградщині: горить військовий аеродром (відео)
Ізраїль завдав удару по позиціях «Хезболли» на півдні Лівану (відео)
Ізраїль завдав удару по позиціях «Хезболли» на півдні Лівану (відео)
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
Пожежа на нафтобазі в Пролетарську: новий вибух і десятки постраждалих
Окупанти готують до виборів у Криму – Центр національного спротиву
Окупанти готують до виборів у Криму – Центр національного спротиву

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
50K
Країна-союзниця Путіна блокувала постачання снарядів Польщі
29K
ЄС змінює правила в'їзду до Шенгенської зони: подробиці
13K
Примусове вилучення землі та нерухомості: Рада підтримала законопроєкт
12K
Курщина: The Wall Street Journal розповіла, як російський генерал Лапін допоміг ЗСУ
11K
Полісменка нецензурно висловилась щодо ветерана: реакція Нацполіції та омбудсмена
9736
У росіян шок через бої на Курщині. Путін вигадав, як «врятувати» ситуацію

Новини

Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35
Вибух у Сумах, лісові пожежі в Туреччині: головне за ніч
17 серпня, 07:12
Атака на Крим та вибухи у Києві: головне за ніч
16 серпня, 06:40
Битва за світло: Усик подякував енергетикам за відновлення зруйнованої інфраструктури
15 серпня, 20:29

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua