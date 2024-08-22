Вибухи на російському аеродромі: детонують склади з боєприпасами (відео)
Росіяни повідомляють про евакуацію
На військовому аеродромі у Волгоградській області, який зазнав атаки безпілотників у ніч на 22 серпня, почалася детонація складів з боєприпасами. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи, що чути на значній відстані від аеродрому.
💥Волгоградщина салютує
На аеродромі "Мариновка" почалась детонація складів з боєприпасами. Місцеве населення готують до евакуації. pic.twitter.com/rtwcsycnxL
Також росіяни овідомляють про підготовку до евакуації населення з прилеглих населених пунктів. Наразі невідомо, скільки людей може бути евакуйовано та які саме населені пункти потраплять під евакуацію.
У повідомленні вказується, що атака безпілотників, ймовірно, була на військовий аеродром «Мариновка» , який розташований за 20 кілометрів від міста Калач-на-Дону. Російські телеграм-канали повідомляють про атаку БпЛА не лише на Волгоградську, а й на Ростовську та Воронезьку область.
Нагадаємо, Атака безпілотників на Волоградщині: горить військовий аеродром.
До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом.
Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.
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