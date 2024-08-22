Вибухи на російському аеродромі: детонують склади з боєприпасами (відео)

В районі міста Калач-на-Дону, що у Волгоградській області РФ, сталася атака безпілотників

Росіяни повідомляють про евакуацію

На військовому аеродромі у Волгоградській області, який зазнав атаки безпілотників у ніч на 22 серпня, почалася детонація складів з боєприпасами. Місцеві жителі повідомляють про потужні вибухи, що чути на значній відстані від аеродрому.

💥Волгоградщина салютує



На аеродромі "Мариновка" почалась детонація складів з боєприпасами. Місцеве населення готують до евакуації. pic.twitter.com/rtwcsycnxL — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 22, 2024

Також росіяни овідомляють про підготовку до евакуації населення з прилеглих населених пунктів. Наразі невідомо, скільки людей може бути евакуйовано та які саме населені пункти потраплять під евакуацію.

У повідомленні вказується, що атака безпілотників, ймовірно, була на військовий аеродром «Мариновка» , який розташований за 20 кілометрів від міста Калач-на-Дону. Російські телеграм-канали повідомляють про атаку БпЛА не лише на Волгоградську, а й на Ростовську та Воронезьку область.

Нагадаємо, Атака безпілотників на Волоградщині: горить військовий аеродром.

До слова, на нафтобазі у Пролетарську Ростовській області РФ, яку атакували Сили оборони України, вибухнув ще один резервуар з паливом.

Як повідомлялося, в Азовському районі Ростовської області загорівся сміттєвий полігон. Пожежа сталася 19 серпня в хуторі Павлівка, загорілися харчові та побутові відходи.