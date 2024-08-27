Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ракетний удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Ракетний удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки
У Кривому Розі зафіксовано ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури
фото з відкритих джерел

Під завалами можливо перебувають ще п'ять осіб

Унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинула жінка, ще четверо людей поранено. Про це повідомили голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами можливо перебувають ще п'ять осіб», – зазначив Вілкул.

За його словами, рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби.

«Кривий Ріг. Черговий злочин росіян. Через атаку понівечений цивільний об'єкт. Попередньо, одна загибла і четверо поранених. Під завалами можуть бути люди. Деталі згодом», – зазначив Лисак.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі. Про це повідомили місцеві пабліки.

«Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей», – повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Близько 23:30 26 серпня у Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Нагадаємо, 26 серпня російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, щонайменше 127 ракет і 109 дронів запустили російській загарбники під час атаки.

Читайте також: 

Теги: обстріл ворог готель жінка Олександр Вілкул Кривий Ріг

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заселення у готель у Іспанії може перетворитись на проблему
На туристів чекає хаос: Іспанія вводить нові правила у готелях
9 серпня, 16:11
Уламки ворожої ракети пошкодили приватні будинки на Київщині
На Київщині внаслідок російської атаки загинув батько з дитиною
11 серпня, 07:22
Від початку доби відбулося 80 бойових зіткнень.
Окупанти збільшили кількість атак на одному із напрямків – Генштаб
12 серпня, 17:28
Персонал дві години перераховував купюри – загалом у сумці було 600 тис. юанів
Консультанти люкс-бутика образили клієнтку в Китаї: вона вигадала, як їх провчити
23 серпня, 16:44
Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Херсонщині
Окупанти атакували критичну інфраструктуру на Херсонщині
17 серпня, 08:50
У нашій армії досі є дуже багато фахівців військової справи, у яких є певні стереотипи щодо того, на якій посаді в армії жінка може себе реалізувати
Скільки жінок звертаються до рекрутингових центрів ЗСУ? Відповідь Міноборони
24 серпня, 09:59
Енергетики працюють над ліквідацією наслідків російської атаки
«Під прицілом енергетика». Галущенко прокоментував атаку росіян
Вчора, 10:24
Троє постраждалих, зокрема й дитина, госпіталізовані у стані середнього ступеня важкості
Атака на Одещину: серед поранених є дитина
Вчора, 11:27
На фронті від початку доби 25 серпня зафіксовано 68 бойових зіткнень
Росіяни бомбардують власні села і міста: Генштаб зробив заяву про операцію на Курщині
25 серпня, 18:18

Події в Україні

DeepState: РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині
DeepState: РФ окупувала ще один населений пункт на Донеччині
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу
Окупанти поцілили балістикою у готель в Кривому Розі
Окупанти поцілили балістикою у готель в Кривому Розі
Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 27 серпня 2024 року
Масований удар РФ: рятувальники завершили роботи на всіх локаціях
Масований удар РФ: рятувальники завершили роботи на всіх локаціях
Міноборони допустило до експлуатації безпілотний багатоцільовий транспортер (фото)
Міноборони допустило до експлуатації безпілотний багатоцільовий транспортер (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 26 серпня: ситуація на фронті
38K
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
16K
Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
15K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
15K
У Києві на лівому березі сталася пожежа
13K
Про що Дуров міг вести переговори з Кремлем?

Новини

США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47
Проєкт «Серце Азовсталі» запровадить в Україні американські практики посттравматичного зростання ветеранів
17 серпня, 13:35

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua