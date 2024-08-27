Ракетний удар по Кривому Рогу: влада повідомила про наслідки

У Кривому Розі зафіксовано ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури

Під завалами можливо перебувають ще п'ять осіб

Унаслідок удару по готелю в Кривому Розі загинула жінка, ще четверо людей поранено. Про це повідомили голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул та голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«Ракетне влучання в будівлю цивільної інфраструктури. Одна жінка загинула. Четверо людей поранено, вони вже у лікарні. Під завалами можливо перебувають ще п'ять осіб», – зазначив Вілкул.

За його словами, рятувальна операція продовжується. Працюють усі екстрені, комунальні та медичні служби.

«Кривий Ріг. Черговий злочин росіян. Через атаку понівечений цивільний об'єкт. Попередньо, одна загибла і четверо поранених. Під завалами можуть бути люди. Деталі згодом», – зазначив Лисак.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня ворог поцілив балістикою у готель в Кривому Розі. Про це повідомили місцеві пабліки.

«Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей», – повідомив голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Близько 23:30 26 серпня у Кривому Розі Дніпропетровської області під час повітряної тривоги пролунали звуки вибухів.

Нагадаємо, 26 серпня російські загарбники знову атакували Україну ракетами та безпілотниками. Так, у низці областей вранці було чутно вибухи. Зокрема, під удар окупантів потрапив Кривий Ріг, Кропивницький, Харків, також вибухи чули на Вінниччині.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, щонайменше 127 ракет і 109 дронів запустили російській загарбники під час атаки.