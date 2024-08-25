Операція, яка ввійде в історію: нардеп розповів, як ЗСУ готувалися до наступу на Курщину

ЗСУ вдалося переконати росіян, що вони укріплюють кордон, а не готуються до наступу

Солдати декілька днів сиділи в лісах та чекали моменту наступу

Депутат від фракції «Голос», секретар парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко у інтерв’ю Яніні Соколовій розповів, як відбувалася підготовка до наступу ЗСУ на Курщину. За словами нардепа, ця операція ввійде в історію, адже в сучасній війні створити фактор раптовості прозорому полі бою майже неможливо. Тим не менш, українським Силам оборони це вдалося.

Так, комбриги розповіли Костенку, що солдати декілька днів сиділи в лісах та чекали моменту наступу.

«Проводилася розвідка, вводився противник в оману. Необхідно було, щоб він думав, що ми укріплюємо кордон, а не збираємося атакувати», – сказав Костенко.

Під час же самого прориву кордону спершу масовано працювала артилерія, а потім десантно-штурмові війська прорубали оборону противника і пішли вперед.

Раніше аналітики DeepState з’ясували, які сили Росія перекинула на Курщину.

Також у Курській області один український боєць за добу зміг переконати понад 10 росіян здатися у полон.

Нагадаємо, наступ ЗСУ на Курщину показав, зокрема, як багато в російської армії вразливих місць. Крім того, це сигнал для союзників Києва, що Україна може змінити перебіг війни.

Президент Володимир Зеленський підписав ряд законів, які стосуються військових, зокрема, про статус українських бійців, які воюють на території Росії.

20 серпня Верховна Рада підтримала законопроєкт №11483, який гарантує військовим, що воюють у РФ, зокрема в Курській області, такі ж виплати та преференції, як на передовій.