«Ситуація складна». Сирський назвав перевагу окупантів на фронті

Головком оцінив обстановку на найзапеклішій ділянці боїв

Ситуація на східному фронті залишається складною, однак ворог продовжує зазнавати відчутних втрат. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський.

«На напрямку головного удару ворога ситуація складна. Але всі необхідні рішення на всіх рівнях приймаються без зволікань», – запевнив генерал.

За його словами, ворог має перевагу у кількості озброєння та людей, але завдяки нашим воїнам усе одно зазнає відчутних втрат.

Нагадаємо, що в суботу, 31 серпня, українські сили продовжували проводити атаки у Курській області РФ, проте підтверджених наступів, за даними американських аналітиків, не було.

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки.

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.