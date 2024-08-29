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Одна із найменших країн Європи оголосила назвичайний стан: що їй загрожує

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Одна із найменших країн Європи оголосила назвичайний стан: що їй загрожує
Жителям Сан-Марино заборонено поливати газони, городи й сади
фото із відкритих джерел

Порушникам правил користування водою у Сан= Марино загрожує штраф від 150 до 1000 євро

Державний секретаріат із питань праці, екологічного планування та екологічного переходу європейської малої держави Сан-Марино оголосив про надзвичайний стан у сфері водопостачання. Про це повідомляє San Marino RTV.

Через низькі опади останніх місяців і нещодавнє підвищення температури в Сан-Марино різко збільшився попит на питну воду серед населення, який влада не може задовольнити наявними ресурсами.

У зв’язку з цим місцева влада оголосила надзвичайний стан у сфері водопостачання, який накладає низку заборон.

Серед іншого, жителям Сан-Марино заборонено поливати газони, городи й сади, мити подвір'я, сходи і приватні дороги, наповнювати басейни, заливати воду в цистерни і колодязі, а також мити транспортні засоби (за винятком автомийок).

Порушникам нормування води загрожує штраф від 150 до 1000 євро для побутових споживачів, а в інших випадках покарання може досягти до 2000 євро.

Крім того, для побутових споживачів у Сан-Марино, які перевищують споживання лімітів води протягом періоду надзвичайного стану, передбачена доплата в розмірі 20 євро за кожен кубічний метр води.

Сан-Марино є п'ятою найменшою країною у світі. Розташована всередині Італії, вона займає площу в 61 квадратний кілометр, а її населення налічує близько 34 тисяч людей.

До слова, дефіцит води зачепив і інші європейські країни. Муніципалітет Майорки обмежує споживання води для боротьби з «надзвичайною ситуацією» у пік туристичного сезону. Муніципалітет Баньяльбуфар у горах Серра-де-Трамунтана на популярному курортному острові Майорка в Іспанії «перекриває крани» споживачів води, щоб задовольнити потреби в постачанні в літні місяці після відсутності опадів. 

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Теги: вода Італія штраф надзвичайний стан водопостачання влада населення

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