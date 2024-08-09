Навіть допуск під «нейтральним» статусом не допоміг представникам країни-терористки уникнути ганьби

За два дні до закриття Олімпійських Ігор-2024 у Парижі завершили виступи російські спортсмени, які були допущені Міжнародним олімпійським комітетом у статусі «індивідуальних нейтральних атлетів» у кількості 15 спортсменів. Незважаючи на те що комісія з перевірки статусу нейтральності заборонила брати участь багатьом представникам країни-терористки, які підтримують повномасштабне вторгнення, окремим особам з порушеннями критеріїв допуску до Олімпіади таки вдалося виступити у столиці Франції.

Перед початком Олімпійських Ігор засоби пропагандисти з РФ пророкували, що єдине золото для нейтральних росіян здобуде батутистка Анжела Бладцева. Однак спортсменка, яка лайкала в Instagram пост з літерою Z, повністю провалила фінал, ставши лише п'ятою.

Розраховували на багато нагород росіяни і в тенісі, але одне за одним покидали змагання їхні лідери Даниїл Мєдвєдєв, Мірра Андрєєва, Анастасія Павлюченкова та інші. Єдину медаль для країни-терористки принесли в цьому виді спорту Мірра Андрєєва та Діана Шнайдер у жіночому парному розряді – вони виграли «срібло». Росіянки лідирували у фіналі, проте італійки Жасмін Паоліні та Сара Еррані зуміли перевернути хід матчу та виграти його у трьох сетах.

Епічно двічі повз п'єдестал пролетіли і каноїсти, які на останніх метрах втратили одразу дві нагороди. Спершу Олексій Коровашков та Захар Петров програли на фінішному спурті медаль іспанським веслувальникам у каное-двійці, а сьогодні Захар Петров знову повторив таку ж долю і лишився четвертим в каное-одиночці.

Символічним у провалі російських спортсменів є те, що за кількістю та якістю нагород ця Олімпіада є другою найгіршою в історії для терористів: спершу вони взяли нуль нагород у Парижі-1900 (тоді виступали як Російська Імперія), а потім за 124 роки змогли взяти лише одне срібло (виступали як нейтральні індивідуальні атлети) у тій же столиці Франції.

А от у 1912 році за часів правління царя Миколи II збірна Російської імперії змогла вибороти 5 нагород.

Нагадаємо, що раніше президент Федерації веслування на байдарках і каное Росії Євгеній Архіпов назвав каноїстку Ромасенко нікчемною спортсменкою.

Нагадаємо, літні Олімпійські ігри проходять у столиці Франції, Парижі та 16 інших містах в усій європейській частині Франції, а також на Таїті – острові у складі французької заморської країни та заморського колективу Французької Полінезії. На цих Олімпійських іграх відбудеться дебют брейкдансу як олімпійського виду спорту, і це мають бути останні Олімпійські ігри, проведені за президентства МОК Томаса Баха.

Ігри 2024 року є першими, на яких однакова кількість спортсменів серед чоловіків і жінок. Очікується, що Ігри коштуватимуть 8,3 мільярда євро.

Церемонія відкриття почалася о 19:30 26 липня 2024 року. Це стало другим випадком в історії, коли відкриття Олімпійських ігор відбулося за межами стадіону (першою була церемонія відкриття Літніх юнацьких Олімпійських ігор 2018 року).

Парад націй проходив у рамках параду човнів по Сені від мосту Аустерліц до Єнського мосту, а офіційний протокол відбувся на площі Трокадеро на тимчасовому «міні-стадіоні». Маршрут параду довжиною 6 кілометрів (3,7 милі) показував культурні елементи церемонії та види на визначні пам'ятки Парижа.

Постановником церемонії літніх Олімпійських та Паралімпійських ігор 2024 року виступив режисер Тома Жоллі.

Олімпіада-2024. Медальний залік