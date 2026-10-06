Гончаренко відреагував на внесення до бази «Миротворця» (відео)

Нардеп Гончаренко: Це фейкова база, яка не має відношення до реальності

Нардеп Олексій Гончаренко прокоментував своє внесення до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Це фейкова база, яка не має відношення до реальності, є інструментом політичних інтриг. Це не є державною базою. Ви можете зробити таку базу і вносити тих, кого ви не любите», – сказав Гончаренко.

🗣"Це фейкова база, яка не має відношення до реальності, є інструментом політичних інтриг" Нардеп Гончаренко прокоментував своє внесення до бази "Миротворець". Нагадаємо, укладачі бази називають Гончаренка «професійним провокатором» і «політичним популістом». https://t.co/c9Ya1tKi1B — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 6, 2026 Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

«Миротворець» – український недержавний проєкт, створений у 2014 році. На однойменному сайті публікують інформацію про осіб, у діях яких автори ресурсу вбачають ознаки злочинів проти національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку. Сам Центр «Миротворець» називає себе незалежною недержавною організацією, а інформацію для своєї бази збирає переважно з відкритих джерел. База «Миротворця» не є державним реєстром, а внесення до неї саме по собі не є судовим рішенням чи підтвердженням вини особи.

Нагадаємо, 2 жовтня Олексій Гончаренко запропонував Україні виступити за зняття санкцій із Росії в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій Донбасом. Він також запропонував обговорювати нейтральний статус України та заявив, що Україні потрібно шукати «нову можливість зупинити війну».

5 жовтня «Європейська Солідарність» ухвалила рішення виключити Гончаренка зі складу парламентської фракції. Партія пояснила це ідеологічними розбіжностями та заявила, що його позиція щодо завершення війни й майбутньої архітектури безпеки України суперечить базовим принципам політсили. Зокрема, Гончаренка було внесено до бази сайту «Миротворець».

Вже 6 жовтня народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда звернув увагу, що процедура виключення Гончаренка з фракції ще має бути формально завершена у Верховній Раді. Він також запропонував стежити, чи збереже Гончаренко місце в українській делегації в ПАРЄ, де представляє «Європейську Солідарність».