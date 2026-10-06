Гончаренко відреагував на внесення до бази «Миротворця» (відео)
Нардеп Гончаренко: Це фейкова база, яка не має відношення до реальності
Нардеп Олексій Гончаренко прокоментував своє внесення до бази сайту «Миротворець». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».
«Це фейкова база, яка не має відношення до реальності, є інструментом політичних інтриг. Це не є державною базою. Ви можете зробити таку базу і вносити тих, кого ви не любите», – сказав Гончаренко.
Нагадаємо, 2 жовтня Олексій Гончаренко запропонував Україні виступити за зняття санкцій із Росії в обмін на припинення далекобійних ударів, розблокування Чорного моря та обмеження бойових дій Донбасом. Він також запропонував обговорювати нейтральний статус України та заявив, що Україні потрібно шукати «нову можливість зупинити війну».
5 жовтня «Європейська Солідарність» ухвалила рішення виключити Гончаренка зі складу парламентської фракції. Партія пояснила це ідеологічними розбіжностями та заявила, що його позиція щодо завершення війни й майбутньої архітектури безпеки України суперечить базовим принципам політсили. Зокрема, Гончаренка було внесено до бази сайту «Миротворець».
Вже 6 жовтня народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда звернув увагу, що процедура виключення Гончаренка з фракції ще має бути формально завершена у Верховній Раді. Він також запропонував стежити, чи збереже Гончаренко місце в українській делегації в ПАРЄ, де представляє «Європейську Солідарність».
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