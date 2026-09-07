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Працевлаштувався за день до бронювання. З'явилися нові деталі про роботу Федорова

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Працевлаштувався за день до бронювання. З'явилися нові деталі про роботу Федорова
Федоров працевлаштувався у Фонді «Східна Європа» за день до отримання бронювання
фото: «РБК-Україна»

Нова посада передбачає міжнародні переговори та службові відрядження

Михайло Федоров працює радником президента зі стратегічних питань Фонду «Східна Європа». Трудовий договір із ним було укладено 17 липня, а вже наступного дня він отримав бронювання. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, відповідну інформацію Фонд «Східна Європа» надав у відповідь на запит Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. «Фонд повідомляє, що трудовий договір із Федоровим укладено 17 липня. Вже 18 липня його призначили радником президента. Ну і, відповідно, – бронювання», – написав Гончаренко.

Як зазначено у відповіді фонду, до завдань Федорова належить «сприяння формуванню довгострокових партнерств для досягнення стратегічних цілей Фонду, проведення переговорів з потенційними партнерами щодо розвитку спільних ініціатив і проєктів, представництво Фонду на міжнародних заходах, конференціях, форумах та зустрічах високого рівня».

У зв'язку з виконанням цих обов'язків Федоров також має право здійснювати службові відрядження.

Працевлаштувався за день до бронювання. З'явилися нові деталі про роботу Федорова фото 1
документ, оприлюднений Олексієм Гончаренком
Працевлаштувався за день до бронювання. З'явилися нові деталі про роботу Федорова фото 2
документ, оприлюднений Олексієм Гончаренком

Водночас Гончаренко розкритикував представників фонду за те, що вони не прийшли на засідання парламентської ТСК 4 вересня, а натомість надали письмову відповідь. Нардеп нагадав, що представників Фонду «Східна Європа» повторно викликали на засідання ТСК 14 вересня. Комісія також проголосувала за їхній примусовий привід.

«Не прийдете добровільно – приведе поліція», – заявив Гончаренко. Окремо депутат звернувся до юристів фонду через позицію щодо конфіденційності частини інформації. «Не вам визначати парламенту, яка інформація має бути «конфіденційною», а яка – ні. Краще подумайте про наслідки неявки на засідання парламентської комісії», – написав він.

Нагадаємо, наприкінці серпня стало відомо, що Михайло Федоров має чинне бронювання від мобілізації через міжнародну благодійну організацію «Фонд Східна Європа». Київський міський ТЦК та СП підтвердив, що бронювання почало діяти 18 липня 2026 року та діятиме до 29 січня 2027 року. 

Після звільнення з посади міністра оборони Федоров також розпочав роботу над власною defense tech-компанією. 1 вересня ексміністр повідомив, що першим ключовим інвестором нового проєкту має стати генеральний директор Palantir Алекс Карп. Компанія має працювати над проєктами, покликаними посилити Україну, однак подробиць щодо її структури та майбутніх розробок Федоров поки не розкривав.

Крім того, раніше Федоров погодився стати радником міністра оборони Італії Гвідо Крозетто з оборонних інновацій. При цьому ексміністр наголосив, що продовжить жити та працювати в Україні.

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Теги: Михайло Федоров бронювання від мобілізації мобілізація Олексій Гончаренко депутат Верховна Рада парламент поліція

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