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Нардеп Гончаренко заявив, що знайшов прослуховувальний пристрій в авто

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Нардеп Гончаренко заявив, що знайшов прослуховувальний пристрій в авто
Гончаренко показав прослуховувальний пристрій
фото: скриншот з відео

Нардеп зауважив, що викликав поліцію

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про виявлення апаратури прослуховування у своєму авто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Я знайшов прослушку в своїй машині. Показую, як воно все виглядає. Вже викликав поліцію і точно буду з цим розбиратись», – йдеться у дописі.

Нещодавно львівський міський голова Андрій Садовий заявив про виявлення у службовому автомобілі невідомого пристрою, який може бути апаратом для прослуховування. За його словами, знахідка має антену та SIM-карту. 

Це не перший випадок, коли у Садового знаходять невідому апаратуру. За його словами, близько року тому подібний пристрій виявили у його кабінеті. Водночас конкретної відповіді про його призначення мер тоді не отримав.

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Теги: Олексій Гончаренко прослуховування прослушка

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