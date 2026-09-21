Нардеп Гончаренко заявив, що знайшов прослуховувальний пристрій в авто

Нардеп зауважив, що викликав поліцію

Народний депутат Олексій Гончаренко заявив про виявлення апаратури прослуховування у своєму авто. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його допис у Telegram.

«Я знайшов прослушку в своїй машині. Показую, як воно все виглядає. Вже викликав поліцію і точно буду з цим розбиратись», – йдеться у дописі.

Нещодавно львівський міський голова Андрій Садовий заявив про виявлення у службовому автомобілі невідомого пристрою, який може бути апаратом для прослуховування. За його словами, знахідка має антену та SIM-карту.

Це не перший випадок, коли у Садового знаходять невідому апаратуру. За його словами, близько року тому подібний пристрій виявили у його кабінеті. Водночас конкретної відповіді про його призначення мер тоді не отримав.