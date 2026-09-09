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Новий оборонний проєкт Федорова. Нардеп звернув увагу на важливий нюанс

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Новий оборонний проєкт Федорова. Нардеп звернув увагу на важливий нюанс
Михайло Федоров та генеральний директор Palantir Алекс Карп
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Федоров не звертався за дозволами на міжнародні передачі товарів військового та подвійного призначення

9 вересня Михайло Федоров розкрив нові подробиці щодо свого проєкту у сфері оборонних технологій. Водночас нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив відповідь Державної служби експортного контролю щодо діяльності Федорова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на їхні заяви.

Раніше Михайло Федоров повідомив, що після звільнення працює над створенням власної компанії у сфері оборонних технологій. Першим ключовим інвестором проєкту, за його словами, стане генеральний директор американської технологічної компанії Palantir Алекс Карп.

Сьогодні Федоров розкрив нові подробиці. За його словами, після зустрічей із донорами, венчурними фондами та великими технологічними компаніями вдалося залучити ресурси для створення у Києві венчурного фонду у сфері оборонних технологій. Він має інвестувати у військові стартапи та компанії.

Основними напрямами Федоров назвав роботизацію фронту, розробку реактивних перехоплювачів і дешевих ракет для протидії повітряним загрозам, а також ударних ракет великої дальності зі штучним інтелектом. Крім того, команда планує запустити аналітичний центр для прогнозування подальших етапів війни.

Народний депутат Олексій Гончаренко звернув увагу на те, що Федоров став радником міністра оборони Італії та водночас анонсував запуск власної компанії у сфері оборонних технологій, інвестором якої має стати генеральний директор Palantir Алекс Карп. На цьому тлі депутат вирішив з'ясувати, чи має ексміністр необхідні дозволи у сфері державного експортного контролю.

9 вересня політик оприлюднив відповідь Державної служби експортного контролю України на своє депутатське звернення. 

У Держекспортконтролі повідомили, що Федоров не зареєстрований як суб'єкт здійснення міжнародних передач товарів. Станом на дату розгляду звернення він також не подавав заяв про отримання дозволів або висновків на здійснення міжнародних передач товарів військового призначення чи подвійного використання.

Новий оборонний проєкт Федорова. Нардеп звернув увагу на важливий нюанс фото 1
фото: Олексій Гончаренко у Facebook

Депутатське звернення для перевірки викладених у ньому відомостей Держекспортконтроль скерував до Служби безпеки України. Водночас наголосимо, що у документі не йдеться про встановлене порушення з боку Федорова.

«Главком» звернувся до Служби безпеки України за коментарем, аби уточнити, чи отримала СБУ звернення Держекспортконтролю щодо Федорова та чи проводить перевірку викладених у ньому відомостей. На момент публікації матеріалу відповіді редакція не отримала.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Михайло Федоров працює радником президента зі стратегічних питань Фонду «Східна Європа». Трудовий договір із ним уклали 17 липня, а вже 18 липня він отримав бронювання від мобілізації. До його обов'язків належать переговори з потенційними партнерами, розвиток спільних ініціатив і проєктів, а також представництво фонду на міжнародних заходах та зустрічах високого рівня.

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Теги: депутат експорт Олексій Гончаренко документи військові Михайло Федоров

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