Що робити із Гончаренком? «Слуга народу» пропонує тест для Порошенка

Олексій Гончаренко входить до складу української делегації в ПАРЄ за квотою «Європейської Солідарності»

Олег Дунда вважає, що показовим стане рішення «Європейської Солідарності» щодо місця нардепа в українській делегації ПАРЄ

Народний депутат від «Слуги народу» Олег Дунда відреагував на рішення «Європейської Солідарності» виключити Олексія Гончаренка зі складу парламентської фракції. Він заявив, що остаточно про характер відносин між нардепом та політсилою можна буде судити після формального завершення процедури та рішення щодо представництва України в ПАРЄ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Дунди у Facebook.

Дунда звернув увагу, що рішення «Європейської Солідарності» саме по собі ще не означає формального виключення Гончаренка з парламентської фракції. Для завершення процедури необхідне відповідне подання голови фракції, після чого про зміну її складу мають оголосити під час пленарного засідання Верховної Ради.

скриншот із Facebook

«Те, що «Європейська Солідарність» ухвалила рішення про виключення Гончаренка з фракції, – це, звісно, добре. Але формально процедура ще має бути завершена: голова фракції має подати відповідне подання і на пленарному засіданні має бути оголошено про виключення Гончаренка», – написав Дунда.

Водночас депутат від «Слуги народу» звернув увагу на інший аспект – членство Гончаренка в постійній делегації Верховної Ради у Парламентській асамблеї Ради Європи. За словами Дунди, там політик представляє «Європейську Солідарність».

Річна сесія ПАРЄ 2026 року вже завершилася, а повноваження нинішнього складу української делегації закінчаться з відкриттям нової сесії у січні 2027 року. Дунда вважає, що саме тоді стане зрозуміло, як «Європейська Солідарність» розпорядиться своєю квотою та чи запропонує іншого представника замість Гончаренка.

«Тоді й побачимо, як «Європейська Солідарність» скористається своєю квотою в українській делегації ПАРЄ і кого запропонує замість Гончаренка», – зазначив парламентар.

Якщо ж Гончаренко збереже місце в делегації, Дунда припустив наявність неформальної домовленості між депутатом та його колишньою фракцією.

«А якщо ні, то є тиха домовленість з Гончаренком», – заявив він. Жодних доказів існування такої домовленості депутат у своєму дописі не навів.

Окремо Дунда порушив питання про подальші відносини Гончаренка з депутатами «Європейської Солідарності» безпосередньо у Верховній Раді. «І цікаво, чи буде Європейська Солідарність на засіданнях Верховної Ради передавати голос Гончаренку?» – додав нардеп.

Нагадаємо, 5 жовтня «Європейська Солідарність» ухвалила рішення виключити Олексія Гончаренка зі складу парламентської фракції. Рішенню передували його публічні заяви щодо можливих домовленостей із Росією та шляхів завершення війни.

Також увечері 5 жовтня Олексія Гончаренка внесли до бази сайту «Миротворець». Автори ресурсу, серед іншого, закидають нардепу дії, спрямовані на деморалізацію суспільства та зрив мобілізаційних заходів. Ці твердження є позицією авторів «Миротворця», а не встановленими судом фактами.