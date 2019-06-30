Андрій Богдан на День Конституції відвідав концерт Світлани Лободи та Артура Пірожкова



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Керівник офісу президента Андрій Богдан святкував День Конституції України на концерті російського артиста

На День Конституції глава Офісу президента Андрій Богдан танцював на концерті Світлани Лободи і Олександра Реви (Артур Пірожков) у одному зі столичних клубів.

Про це повідомляє telegram-канал «УП. Off the record».

«Вчора ввечері глава Адміністрації президента Андрій Богдан святкував День Конституції на концерті російського артиста Артура Пирожкова у Києві». – йдеться в повідомленні.

Концерт відбувся в ресторанному комплексі Queen.

На опублікованому відео видно як всі в залі танцюють під пісню Артура Пірожкова, Андрій Богдан в цей час дивиться в свій смартфон.