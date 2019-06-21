Зеленський утворив комісію з питань правової реформи



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Президент ліквідував Раду з питань судової реформи та Конституційну комісію і створив Комісію з питань правової реформи

При президентові України утворена Комісія з питань правової реформи як консультативно-дорадчий орган. Відповідний указ №421/2019 Володимир Зеленський підписав сьогодні.

Персональний склад цієї комісії доручено підготувати главі Адміністрації президента Андрію Богдану.

Новостворена комісія готувати для президента пропозиції щодо внесення змін до Конституції України і законів України, спрямованих на забезпечення реалізації конституційних норм і принципів. Також Комісію з питань правової реформи повинна підготовити законодавчу базу для реінтеграції в єдиний конституційний простір України тимчасово окупованих територій України та населення, що на них проживає.

Також цим указом ліквідовується Рада з питань судової реформи та Конституційна комісію.