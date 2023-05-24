Інтерв'ю терориста Пригожина про поразку Путіна в Україні. Реакція мережі

Терорист Євген Пригожин здивував соціальні мережі новими заявами в інтерв'ю пропагандисту

Терорист та засновник приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що організована Росією «спецоперація» привела зовсім не до тих результатів, на які розраховувала Москва і про які спочатку говорив Путін. Ба більше: в інтерв’ю пропагандисту Костянтину Долгову Пригожин відверто принижує топчиновників російського міністерства оборони та натякає на серйозні внуштрішньополітичні зміни в Росії.

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У соціальних мережах виникло бурхливе обговорення. Російський політолог Кирило Рогов пише про різкий політичний підйом Пригожина та розмірковує, на кого він може працювати та кому вигідні нові наративи Пригожина, адже в інтерв'ю ватажок «вагнерівців» ледь не розсипався в компліментах ЗСУ та гостро розкритикував міністра оборони РФ Шойгу.

«Бахмут, мабуть, буде зданий, але винним у цьому тепер буде міноборони, що втратило народну перемогу. Але тема номер один – Шойгу. Замовлення на Шойгу дуже жорстке: максимально принизити, розмазати по асфальту, не шкодувати бруду з внутрішніх резервів, більше заборонених прийомів, знищувати, провокувати, нацьковувати народний гнів, заодно лякати їм іншу дубайську еліту», – пише Рогов.

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Набагато обережніше Пригожин каже про Герасимова. Звичайно, він і є головним ляльководом партії військових бюрократів-зрадників в Росії, проте Пригожин не використовує жодних прямих образ в адресу Герасимова. З повагою керівник «вагнерівців» каже і про диктатора Путіна, проте з таким ухилом, що йому «варто висіти портретом на стіні, але при цьому більше дивиться у бік заслуженого відпочинку».

«Вторгнення в Україну – помилка, прорахунок, пастка. Цілком можливо, доведеться йти. Тобто це говориться так: війна буде довгою і важкою, багато хто загине, решті треба буде затягнути пояси, відрізати собі вухо і надіслати на допомогу «СВО», незважаючи на те, що перемога все одно особливо не світить. Так що самі думайте, чи потрібне воно. Якщо підемо і просто повісимо Шойгу на Червоній площі, то це буде нормальне свято перемоги. Крім головного лігва ворога (який є страшнішим за Україну) – міноборони, ще одне погане місце – адміністрація президента. Багато щурів, не відчувають духу війни. Втім, це без особливої ​​емоційності, може, й для відводу очей», – так проаналізував Рогов інтерв’ю Пригожина.

Пост російського політолога Кирила Рогова

Відомий лікар-травматолог Андрій Волна, який втік з Росії восени 2022 року, зазначив, що це інтерв'ю Пригожина відрізняється від його звичайних істеричних промов.

«Зі слів Пригожина випливає, що недопустимо використовувати ядерну зброю зараз. Шойгу та Герасимов повинні за все відповісти. Відповісти і за смерті, які трапилися саме з їхньої вини. Жорстко відповісти. Росію чекає бунт», – пише Волна.

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Основний об'єкт демаршу Пригожина – міністерство оборони і особисто Шойгу та Герасимов. Плюс – адміністрація президента. Про самого Путіна побічно було згадано лише одного разу. Пригожин також заявив, що «якщо Росія не зможе перемогти, то найкращий варіант - це повне закриття країни». Доведеться прожити кілька років, як Північна Корея, заявив Пригожин.

Пост Андрія Волни

В інтерв’ю Пригожин також розкритикував одну початкову мету Путіна у війні проти України – «денацифікацію». Тут, за його словами, знову повний провал – росіяни знову «всіх переграли» і досягли протилежних цілей.

«Ми зробили українців нацією, яка відома всім у всьому світі. Це як греки за часів процвітання Греції, як римляни були. Ми легітимізували Україну, вона стала країною, яку знають абсолютно скрізь», – заявив Пригожин.

Нагадаємо, що терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна. У новому інтерв'ю російському пропагандисту Євген Пригожин стверджує, що завдання «денацифікації та демілітаризації» не лише залишаються невиконаними, але навіть навпаки – ситуація для Росії загострилась.