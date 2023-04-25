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У США повідомили, коли танки Abrams прибудуть в Україну

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У США повідомили, коли танки Abrams прибудуть в Україну
Бойові М1 Abrams, призначені для застосування українськими силами безпосередньо в реальних умовах
фото з вільних джерел

Зазначається, що існує різниця між тренувальними і бойовими машинами

Американські танки М1 Abrams, які США незабаром перекинуть до Німеччини, використовуватимуться лише для навчань українських підрозділів у Графенвері та відрізнятимуться від бойових танків, які будуть надані Україні окремо.

Про це під час брифінгу повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ці танки призначатимуться лише для тренувань. Це не ті оновлені танки, які згодом поїдуть в Україну», – уточнив представник оборонного відомства США.

За його словами, навчальні танки виділяються не із запасів Армії США, а з інших місць зберігання, що дозволить пришвидшити підготовку та пересилання бойових машин Україні.

Він також зазначив, що бойові М1 Abrams, призначені для застосування українськими силами безпосередньо в реальних умовах, оснащуватимуться згідно зі специфікою бойових дій в Україні.

Райдер також висловив очікування, що остаточна підготовка особового складу ЗСУ на американських танках, а також передача в Україну окремих бойових одиниць М1 Abrams відбудеться впродовж періоду до кінця року.

Додамо, голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що танки Abrams, які отримає Україна, кардинально змінять ситуацію на фронті. Про це він сказав на прес-конференції після засідання у форматі «Рамштайн».

Теги: навчання війна Україна США танки

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