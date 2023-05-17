З'явилася нова інформація щодо ворожих обстрілів у Миколаївській області

Вчора вночі, 16 травня, о 23:08 Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару

Щонайменше шість багатоповерхівок постраждали під час нічних обстрілів. Про це повідомляє Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич.

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Росіяни вкотре тероризують Україну фото: Олександр Сєнкевич

Вчора вночі, 16 травня, о 23:08 Миколаїв зазнав ворожого ракетного удару. Внаслідок чого сталось часткове руйнування торговельного центру та автосалону, на цих об’єктах рятувальниками були оперативно ліквідовані пожежі. Вибуховою хвилею пошкоджено приватні будинки та магазини. Окрім цього, зафіксовано влучання по об’єкту промислової інфраструктури. Наразі відомо про одну постраждалу людину.

Зазначимо, вчора зранку, 16 травня, ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

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До слова, у Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.

Нагадаємо, триває 448-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Минулої доби відбулось 55 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Також стало відомо, якими ракетами ударили окупанти по Миколаєву.