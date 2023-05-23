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Порошенко в Брюсселі закликав почати передвступні переговори з Україною

Іван Гавриляк
glavcom.ua
Порошенко в Брюсселі закликав почати передвступні переговори з Україною
Порошенко з євродепутатами також детально обговорили стан демократії в Україні в умовах воєнного стану
фото: Європейська солідарність

«Є чітка позиція про те, що війна не має стати приводом для гальмування чи згортання демократії та реформ в Україні»

П’ятий президент Петро Порошенко у Брюсселі провів зустріч з депутатами Європейського парламенту, які входять у Групу друзів України, а також з Єврокомісаром з питань розширення та політики сусідства Олівером Варгеї. Порошенко закликав євродепутатів забезпечити максимальне сприяння для політичного рішення лідерів ЄС започаткувати передвступні переговори з Україною до кінця 2023 року.

«Цей формат став вже доброю традицією для відвертого та змістовного діалогу з євродепутатами щодо України та її європейського майбутнього. Звичайно, наша головна мета – зміцнення стійкості України і нашої перемоги над російським агресором. Подякував депутатам Європарламенту за чітку політичну підтримку України», – написав Порошенко у Facebook.

«Ми дійшли спільного висновку, що єдино можливий спосіб нейтралізації російської загрози для України та демократичного світу – це повна перемога України на полі бою, ліквідація та притягнення до міжнародної відповідальності путінського режиму, а також безумовно членство України в ЄС та НАТО. Для досягнення цієї мети необхідно збільшити та прискорити постачання ЗСУ сучасних наступальних озброєнь та військової техніки, посилити санкційний режим проти росії для унеможливлення подальшої агресії, створити спеціального міжнародного трибуналу за злочини агресії, збільшити фінансову та економічну підтримку України, в тому числі торгівельну лібералізацію та програму післявоєнного відновлення нашої держави», – зазначає лідер партії.

Порошенко з євродепутатами також детально обговорили стан демократії в Україні в умовах воєнного стану та прогрес у реалізації реформ, зокрема у сфері децентралізації та антикорупційної політики.

Під час зустрічі з Єврокомісаром з питань розширення та політики сусідства Олівером Варгеї Порошенко обговорив виконання Україною критеріїв членства у Євросоюзі, необхідних для початку передвступних переговорів з ЄС у кінці 2023 року.

«Ми були спільними у розумінні, що формальне рішення про передвступні переговори є лише початком тривалого шляху щодо досягнення відповідності критеріям членства, особливо в частині демократичних цінностей, незалежності правосуддя та антикорупційних зусиль», – пише Порошенко.

«Подякував Європейській Комісії за потужну проукраїнську позицію та допомогу у відсічі російської агресії, відновленні територіальної цілісності, фінансово-економічній стабілізації. Ми також обмінялись думками щодо ефективної післявоєнної відбудови України з акцентом на важливість залучення міжнародних донорів та забезпечення належної координації і підзвітності», – повідомив п’ятий президент.

«Є чітка позиція про те, що війна не має стати приводом для гальмування чи згортання демократії та реформ в Україні, бо саме за спільні цінності та вільне європейське майбутнє сьогодні бореться український народ», – резюмує Петро Порошенко.

Нагадаємо, Петро Порошенко, який зараз перебуває на сесії Парламентської асамблеї НАТО, в інтерв’ю європейському виданню RTL заявив, що ще до кінця цього року мають розпочатися перші переговори про вступ України до ЄС. Порошенко також наголосив, що українська армія зараз захищає країни НАТО від російської агресії, тому Альянс має бути зацікавлений надати членство Україні.

Теги: Європейський союз Україна переговори війна Петро Порошенко

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