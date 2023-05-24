Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна

Євген Пригожин стверджує, що завдання денацифікації та демілітаризації не лише залишаються невиконаними, але навіть навпаки – ситуація для Росії загострилась

Росія наразі провалила обидві ключові завдання спецоперації в Україні, оголошені Володимиром Путіним на початку СВО – демілітаризацію та денацифікацію. Про це розповів керівник ПВК «Вагнера» ​​Євген Пригожин в інтерв'ю ексспікеру МЗС ДНР Костянтину Долгову.

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За словами Пригожина, СВО робилося заради денацифікації, а тепер Україна стала нацією, яка відома у всьому світі.

«Якщо вони мали на початок спецоперації умовно 500 танків, тепер п'ять тисяч. Якщо воювати вміло 20 тисяч – тепер 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Тепер ми навпаки – хрін знає як – мілітаризували», – зазначив Пригожин.

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«Ми перемагали завжди і скрізь… ПВК «Вагнер» – найкраща армія, а за нею – я маю з коректності сказати «російська армія» тощо, але я думаю, що українці сьогодні – одна з найсильніших армій, – заявив він та додав: – Вони мають високий рівень організації, підготовки, розвідки, працюють на будь-яких системах – радянських, натовських – однаково успішно. І вони абсолютно філософськи ставляться до того, які втрати вони зазнають. Вони все відбувається заради досягнення мети – як у нас у Велику Вітчизняну війну. Але технологічніше і чіткіше».

Також він обурився безперешкодним проникненням групи українських терористів до Білгородської області на бронетехніці.

«Наша оборона не готова жодним чином їм протидіяти. У жодній нормальній цивілізованій державі, яка має конфлікт із сусідами, ДРГ не може стрічку кордону перетнути. У Сирії було неможливо перетнути будь-яку лінію розмежування», – прокоментував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

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На його думку, відповідальним особам «на Білгородську область усім чхати» до тих пір, поки терористи не опиняться біля елітних особняків на Рубльовському шосе під Москвою.