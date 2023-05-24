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Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна

Діана Гасюк
glavcom.ua
Денацифікація та демілітаризація України. Терорист Пригожин визнав повне фіаско Путіна
Євген Пригожин
фото з відкритих джерел

Євген Пригожин стверджує, що завдання денацифікації та демілітаризації не лише залишаються невиконаними, але навіть навпаки – ситуація для Росії загострилась

Росія наразі провалила обидві ключові завдання спецоперації в Україні, оголошені Володимиром Путіним на початку СВО – демілітаризацію та денацифікацію. Про це розповів керівник ПВК «Вагнера» ​​Євген Пригожин в інтерв'ю ексспікеру МЗС ДНР Костянтину Долгову.

За словами Пригожина, СВО робилося заради денацифікації, а тепер Україна стала нацією, яка відома у всьому світі. 

«Якщо вони мали на початок спецоперації умовно 500 танків, тепер п'ять тисяч. Якщо воювати вміло 20 тисяч – тепер 400 тисяч. Як ми її демілітаризували? Тепер ми навпаки – хрін знає як – мілітаризували», – зазначив Пригожин.

«Ми перемагали завжди і скрізь… ПВК «Вагнер» – найкраща армія, а за нею – я маю з коректності сказати «російська армія» тощо, але я думаю, що українці сьогодні – одна з найсильніших армій, – заявив він та додав: – Вони мають високий рівень організації, підготовки, розвідки, працюють на будь-яких системах – радянських, натовських – однаково успішно. І вони абсолютно філософськи ставляться до того, які втрати вони зазнають. Вони все відбувається заради досягнення мети – як у нас у Велику Вітчизняну війну. Але технологічніше і чіткіше».

Також він обурився безперешкодним проникненням групи українських терористів до Білгородської області на бронетехніці.

«Наша оборона не готова жодним чином їм протидіяти. У жодній нормальній цивілізованій державі, яка має конфлікт із сусідами, ДРГ не може стрічку кордону перетнути. У Сирії було неможливо перетнути будь-яку лінію розмежування», – прокоментував очільник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин.

На його думку, відповідальним особам «на Білгородську область усім чхати» до тих пір, поки терористи не опиняться біля елітних особняків на Рубльовському шосе під Москвою.

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Теги: конфлікт втрати ПВК Вагнера Україна українці армія

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