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Соратниця Зеленського показала «успіхи» Путіна у зовнішній політиці за допомогою фото

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Соратниця Зеленського показала «успіхи» Путіна у зовнішній політиці за допомогою фото
Зеленський зараз перебуває в Японії на саміті G7
фото: Офіс президента

Президент України Зеленський стоїть в оточені політичних лідерів провідних держав світу

Депутатка фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла опублікувала дві фотографії, які наочно демонструють політичні розклади у світі, масштабну підтримку союзниками України та те, що Росія стала політичним аутсайдером. 

На першому фото, яке зроблене ще у 2013 році під час саміту G8, російський диктатор Володимир Путін стоїть в оточені політичних лідерів, до речі більшість з яких вже не біля керма влади. Тоді російський президент був запрошений до участі у саміті.

Соратниця Зеленського показала «успіхи» Путіна у зовнішній політиці за допомогою фото фото 1

На іншому, яке відображає сьогодення, – президент України Володимир Зеленський стоїть у центрі фотографії, а довкола нього згуртувалися політичні лідери провідних держав світу.

Соратниця Зеленського показала «успіхи» Путіна у зовнішній політиці за допомогою фото фото 2

«G7. Всьо ідьот по плану», – підписала фото Безугла. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки». До відома, американський лідер Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7.

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Теги: саміт путін Володимир Зеленський президент Офіс президента диктатор

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