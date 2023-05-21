Соратниця Зеленського показала «успіхи» Путіна у зовнішній політиці за допомогою фото

Зеленський зараз перебуває в Японії на саміті G7

Президент України Зеленський стоїть в оточені політичних лідерів провідних держав світу

Депутатка фракції «Слуга народу» Мар'яна Безугла опублікувала дві фотографії, які наочно демонструють політичні розклади у світі, масштабну підтримку союзниками України та те, що Росія стала політичним аутсайдером.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На першому фото, яке зроблене ще у 2013 році під час саміту G8, російський диктатор Володимир Путін стоїть в оточені політичних лідерів, до речі більшість з яких вже не біля керма влади. Тоді російський президент був запрошений до участі у саміті.

На іншому, яке відображає сьогодення, – президент України Володимир Зеленський стоїть у центрі фотографії, а довкола нього згуртувалися політичні лідери провідних держав світу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«G7. Всьо ідьот по плану», – підписала фото Безугла.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський прибув до Хіросіми в Японії, де з 19 травня триває саміт «Великої сімки». До відома, американський лідер Джо Байден анонсував новий пакет військової допомоги Україні під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту G7.