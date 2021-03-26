Посольство США в Україні закликало Росію дотримуватися режиму припинення вогню

У посольстві глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів у результаті обстрілів поблизу міста Шуми

Посольство США в Україні, коментуючи загибель чотирьох військових на Донбасі, закликало Росію припинити агресію проти України і конструктивно брати участь в переговорах.

Про це сказано в повідомленні відомства в Twitter.

У посольстві додали, що глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів у результаті обстрілів поблизу міста Шуми.

«Росія має дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство, що спричиняє страждання, конструктивно взяти участь у мирних переговорах, й припинити агресію в Україні», — сказано в повідомленні.

Ми глибоко засмучені загибеллю чотирьох українських солдатів сьогодні внаслідок обстрілів поблизу м Шуми. Росія має дотримуватися припинення вогню, зупинити щоденне насильство, що спричиняє страждання, конструктивно взяти участь у мирних переговорах, й припинити агресію в Україні — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) March 26, 2021

Нагадаємо, сьогодні, 26 березня, від початку цієї доби збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» збройні формування Російської Федерації здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту шуми із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В результаті обстрілу чотири військовослужбовці зі складу Об’єднаних сил загинули, двоє отримали поранення. Серед загиблих – мешканець Кам’янець-Подільського підполковник Збройних сил України Сергій Коваль.

Зеленський висловив співчуття рідним чотирьох військових, які загинули на Донбасі.

«Європейська Солідарність» вимагає засідання РНБО щодо загострення на Донбасі.