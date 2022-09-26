Неофашисти та друзі Путіна. Хто тріумфує на виборах в Італії і чого чекати Україні

Лояльна до України нова прем’єрка опинилася у компанії двох фанатів Путіна

На виборах до парламенту Італії перемагає коаліція правих сил: за даними екзит-полів, вона набрала від 43% до 47% голосів. Партія Джорджії Мелоні «Брати Італії» – 24,6%, «Вперед Італія» Сільвіо Берлусконі – 9% і «Ліга» Маттео Сальвіні – 8%. Лівоцентристські партії набрали значно менше: близько 27%. Також до парламенту пройшли «Рух п'яти зірок» – 15% та Azione-Italia Viva – 8%.

Цьогоріч вибори в Італії проходили за новим виборчим законом. Новий парламент Італії матиме 400 місць, а не 630, як раніше. Явка на виборах нинішнього року виявилося рекордно низькою за всю історію загальних виборів, вона була майже на 10% нижче, ніж під час попередніх виборів у 2018 році і не перевищила 64%.

Боротьба розгорнулася між правоцентристським блоком, у якому домінували «Брати Італії», та лівоцентристським, який очолили демократи.

На виборах 2018 року партія «Брати Італії» здобула ледве 4%, але оприлюднене 9 вересня дослідження показувало, що під гаслами критики влади через зростання вартості життя партія могла сподіватися на 25% голосів. Партія «Ліга» тоді набрала 13%, а «Вперед, Італіє» – 7%.

«Виборча кампанія в Італії супроводжувалася кричущими заявами, мітингами, виступами у соціальних мережах. Іще ніколи італійські вибори не були настільки орієнтованими на онлайн-аудиторію», – коментує українська експертка-дослідниця зовнішньої політики Італії Вікторія Вдовиченко. Вона пояснює: все через те, що майже 10 млн виборців віком до 35 років, а це – чверть електорату не відчувають себе представленими тим політичним класом, що подавав свої кандидатури на ці вибори.

Італійські правоцентристи і міжнародна політика

«Брати Італії» вважаються однією з організацій-наступниць Італійського соціального руху, який організували у 1946 році прихильники диктатора Беніто Муссоліні. Сама лідерка партії Джорджія Мелоні жодного разу не висловилась із прямим засудженням фашизму. Ба більше, політсила використовує вогонь у своєму логотипі, що нагадує символіку Муссоліні.

Разом із тим, ще під час передвиборчої кампанії Мелоні доклала величезних зусиль, щоби розвіяти занепокоєння за кордоном щодо наслідків приходу правих до влади. Вона відкинула можливість того, що перемога її партії може призвести до появи авторитаризму чи виходу країни з Європейського Союзу.

Схоже, в Італії буде сформовано найправіший уряд із часів Другої світової війни, – експерти фото: telam.com.ar

Можливі наслідки для України

Коаліційний уряд Мелоні буде створено не раніше кінця жовтня. До тих пір у кріслі прем’єр-міністра залишатиметься Маріо Драгі. Він дуже активно підтримував Україну.

Зі ставленням потенційного нового керівництва Італії до України складається неоднозначна ситуація. Ще у квітні Мелоні застерігала, що поразка України у війні може призвести до неймовірного посилення КНР. «Якщо Україна капітулює, то справжнім переможцем завтра стане не путінська Росія, а капіталістично-комуністичний Китай Сі Цзіньпіна. Захід став би значно ослабленим, а всередині Заходу ті, хто слабше, тобто Європа, виявилася б підлеглою Китаю. І я не хочу опинитися під владою комуністичного Китаю, мої друзі», – пояснювала вона в інтерв’ю Secolo d'Italia.

На виборах у спільній програмі чотирьох партій, які сформують праву коаліцію, «уживаються» підтримка України та пошук дипломатичного вирішення конфлікту: «Повага до зобов'язань, взятих перед НАТО, також у цьому відношенні коригування оборонних асигнувань, підтримка України на тлі вторгнення РФ і підтримка будь-якої дипломатичної ініціативи, спрямованої на вирішення конфлікту».

Джорджія Мелоні готова підтримувати Україну, проте одного її бажання може бути замало. Її союзниками у виборчій кампанії стали Маттео Сальвіні та Сильвіо Берлусконі. Сальвіні – фанат Путіна. Берлусконі з главою країни-агресора пов’язує давня і міцна дружба.

Днями Берлусконі заявив, що до війни проти України Путіна «підштовхнули». «Росіяни, його партія, міністри підштовхнули Путіна до цієї спеціальної операції», – сказав Берлусконі каналу RAI 22 вересня, повідомляє DW.

У позиції Мелоні та її однопартійців присутня двозначність щодо України – на тлі контактів італійців з прем'єром Угорщини Віктором Орбаном, який висловлює відверто проросійську позицію, наголошує викладачка Міланського університету Ярина Груша-Поссамай.

«Брати Італії» голосували в Європарламенті проти того, щоби визнати Угорщину автократичною державою. Тобто Мелоні одночасно підтримує Орбана та Україну», – каже експертка.

Крім того, Груша-Поссамай припускає, якщо до уряду увійдуть противники санкцій проти Росії, такі як Маттео Сальвіні, Мелоні треба буде якось реагувати на їхній тиск, і це може мати наслідки для України.

Існує думка, що у боротьбі з «друзями Путіна», Мелоні допоможе її чітка орієнтація на євроатлантичну солідарність. Саме це зможе стати гарантією дотримання новим італійським урядом політики антиросійських санкцій та продовження участі у спільних з НАТО заходах із надання військової допомоги Україні.

Професор історії Римського університету Лоренцо Кастеллані налаштований більш оптимістично щодо України. «Ми можемо отримати більш націоналістичний та протекціоністський уряд, який, можливо, продовжуватиме міжнародний курс уряду Драґі, тобто буде твердо підтримувати Україну і виступати проти китайських інвестицій», – сказав він.

Війна в Україні і прості італійці

Посилюють побоювання щодо того, чи слід розраховувати Україні на подальшу підтримку Італії, підливають суперечливі погляди пересічних італійців. «На цих виборах про війну не говорить ніхто. Всі говорять про ціни на газ та електроенергію. Тема війни не порушується, немає логіки, що це підвищення цін сталося через Росію. Італійське суспільство підтверджує, що не хоче відігравати провідну роль у Європі, про яку мріяв Драгі», – відзначає Ярина Груша-Поссамай.

Вікторія Вдовиченко на це додає: італійські виборці завжди більше цікавляться внутрішньою політикою аніж зовнішньою.

Частина італійців виступають проти постачання Україні зброї фото: tsargrad.tv

Експертка також акцентує: деякі опитування показували, що кожна друга молода людина в Італії орієнтувалася на уподобання лівоцентристів, але не могла визначити конкретне ім'я кандидата у депутати, за якого голосуватиме. «Серед основних питань, які обговорювалися під час виборчої кампанії, багато місця приділялося екологічним викликам, податковій реформі, зайнятості», – зазначає вона.

Втім, якщо зважувати на результати опитування Ipsos, проведеного 25-27 липня, виходить, що італійців таки цікавить тема війни, нею занепокоєні 75% громадян. Разом із тим, лише кожен десятий вважає, що вона може перерости у нову світову. Україна також має більшу підтримку в італійському суспільстві, ніж Росія: 44% та 9% відповідно, однак 47% італійців у цьому опитування назвали себе рівновіддаленими.

Крім того, 43% італійців підтримують і 38% не підтримують антиросійські санкції. 19% не змогли визначитися.

Інше опитування – Demopolis, проведене у травні – показало, що 45% італійців проти поставок зброї Україні, 42% – за, і ще 13% не визначилися. Серед виборців партій підтримка поставок була розподілена так: «Демократична партія» – 60%, «Вперед, Італіє» Берлусконі – 48%, «Брати Італії» Мелоні – 43%, «Рух 5 зірок» – 35%, «Ліга» Сальвіні – 34%.ї

Наталія Сокирчук, «Главком»