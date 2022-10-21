Італійський клуб пошкодував грошей на молоду зірку збірної України

Клуб з Бергамо «Аталанта» надсилав «гірникам» запит щодо трансферу Михайла Мудрика

Півзахисник «Шахтаря» Михайло Мудрик влітку міг опинитися в «Аталанті». Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

Кажуть, що влітку клуб з Бергамо надсилав «гірникам» запит щодо трансферу 21-річного українця, бажаючи його придбати.

Втім, коли «Шахтар» назвав суму розміром €35 млн, «Аталанта» відмовилась. А тепер Мудрик коштує майже вдвічі дорожче.

Нагадаємо, за «Аталанту» виступає гравець збірної України Руслан Малиновський.

Раніше Катерина Поліщук, відома як «Пташка» з «Азовсталі», виконала гімн України перед матчем 7-го туру УПЛ між «Шахтарем» і «Динамо».