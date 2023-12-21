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Ядерні регулятори США та України підписали Меморандум про співробітництво

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ядерні регулятори США та України підписали Меморандум про співробітництво
фото: snriu.gov.ua

Меморандум передбачає проєкти спільних програм з низки важливих напрямків у сфері ядерної та радіаційної безпеки

Україна та Сполучені штати Америки підписали Меморандум про співробітництво у сфері ядерної та радіаційної безпеки. Про це повідомляє пресслужба  Державної інспекції ядерного регулювання України.
Як зазначається меморандум підписали виконуючий обов'язків голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков та Голова Комісії ядерного регулювання Сполучених Штатів Америки (US NRС) Крістофер Т. Хенсон.

«Меморандум передбачає продовження і поглиблення співробітництва, обмін досвідом і взаємодію між регулюючими органами України та США щодо питань регулювання та нагляду за безпекою та захищеністю ядерних установок і радіоактивних матеріалів, застосуванням гарантій, впливом на навколишнє середовище ядерних установок і радіоактивних матеріалів», – йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у Меморандумі заплановано проєкти спільних програм з низки важливих напрямків у сфері ядерної та радіаційної безпеки.

Зокрема, йдеться про:

  • вивчення практики США щодо оцінки безпеки майданчиків АЕС, зокрема розміщення малих модульних реакторів, з метою перегляду та оновлення відповідних нормативних вимог України;
  • дослідження безпеки реакторних установок США з використанням передових технологій, які потенційно можуть бути застосовані в Україні;
  • розробку керівництва з оцінки безпеки демонтажу конструкцій об’єкта "Укриття" під Новим безпечним конфайнментом;
  • розробку методології оцінки безпеки пакувальних комплектів для перевезення радіоактивних матеріалів;
  • підтримку діяльності Держатомрегулювання у плані посилення готовності та реагування на надзвичайні ситуації;
  • зміцнення інфраструктури Держатомрегулювання для забезпечення виконання регуляторних функцій в умовах воєнного стану;
  • модернізацію системи обліку джерел іонізуючого випромінювання;
  • вивчення досвіду регуляторної діяльності US NRC з виведення з експлуатації видобувних і переробних об’єктів уранової галузі.

«Підписаний Меморандум – це логічне продовження тієї активної співпраці, що сьогодні реалізується між американським та українським ядерними регуляторами. Сполучені Штати Америки – наш надійний і стратегічний партнер, який має величезний досвід у сфері використання ядерної енергії та забезпечення ядерної та радіаційної безпеки: від розробки нових проектів реакторних установок, до поводження з відпрацьованим ядерним паливом та виведення з експлуатації уранових шахт. Впевнений, що цей досвід буде корисним як для Держатомрегулювання, так і загалом для української ядерної енергетики», – зазначив Коріков.

Раніше стало відомо, що США заморозили співпрацю з РФ за договором про ядерну зброю.

Теги: Меморандум США ядерна зброя

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