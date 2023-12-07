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Стівен Кінг засудив республіканців через провальне голосування допомоги Україні

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Стівен Кінг засудив республіканців через провальне голосування допомоги Україні
Фото: Stephen King / Twitter

Стівен Кінг: «Путін їх любить»

Республіканської партії, після того, як Сенат США провалив процедурне голосування про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Свій допис письменник опублікував у соцмережі X.

«Республіканці блокують допомогу Україні. Путін їх любить», – написав Кінг.

Стівен Кінг – американський письменник, автор більш ніж 200 творів, серед яких понад 50 бестселерів у стилях жахи, фентезі, трилер, містика. Також писав під псевдонімом Річард Бахман. Він від початку повномасштабного вторгнення Росії підтримує Україну. 28 лютого на церемонії вручення нагород премії Гільдії кіноакторів США Кінг позував на червоній доріжці зі стрічками кольору українського прапора. А у Twitter опублікував фото у футболці з написом «Я підтримую Україну».

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. 

Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання. 

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні.  Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

Теги: путін фінансування письменник Сенат США Стівен Кінг США

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