Стівен Кінг засудив республіканців через провальне голосування допомоги Україні
Стівен Кінг: «Путін їх любить»
Республіканської партії, після того, як Сенат США провалив процедурне голосування про надання екстреної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню. Свій допис письменник опублікував у соцмережі X.
«Республіканці блокують допомогу Україні. Путін їх любить», – написав Кінг.
Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні.
Законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню не набрав достатньої кількості голосів для просування під час процедурного голосування в Сенаті американського Конгресу. Про це стало відомо з трансляції засідання.
Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.
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