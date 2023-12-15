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В останні дні каденції Трампа з Білого дому зникла секретна папка про Росію – CNN

Ростислав Вонс
glavcom.ua
В останні дні каденції Трампа з Білого дому зникла секретна папка про Росію – CNN
За день до того, як Трамп мав залишити Білий дім, він наказав привезти папку, щоб розсекретити низку документів
фото з відкритих джерел

Востаннє папку бачили в Білому домі наприкінці перебування Трампа на посаді

Наприкінці президентського терміну Дональда Трампа з Білого дому зникла папка, завтовшки 25 сантиметрів, із секретною інформацією, що стосувалася Росії. Про це із посиланням на понад 10 джерел пише CNN.

У папці містилися необроблені розвіддані, зібрані США та їхніми союзниками по НАТО про російських агентів, інформація про збір даних щодо втручання Кремля у вибори американського президента у 2016 році, а також дані про джерела всієї цієї інформації.

Інформація була така секретна, що конгресмени та їхні помічники з допуском до секретної інформації могли ознайомитися з матеріалами папки лише в штаб-квартирі Центрального розвідувального управління в Ленглі (штат Вірджинія). А записи, які вони робили під час вивчення цих документів, не можна було забирати з собою – вони зберігалися в Ленглі, у сейфі.

Востаннє папку бачили в Білому домі наприкінці перебування Трампа на посаді. За день до того, як Трамп мав залишити Білий дім, він наказав привезти її, щоб розсекретити низку документів, повʼязаних із розслідуванням втручання РФ у вибори. Під наглядом тодішнього керівника апарату Білого дому Марка Медоуза папку ретельно вивчили помічниками республіканців із допуском до конфіденційної інформації. Було створено кілька зредагованих копій, які збиралися поширити серед республіканців Конгресу та журналістів, які симпатизують Республіканській партії. Копії, зрештою, вилучили для додаткового погодження, а потім вони опинилися в Національному архіві.

Як зазначаються джерела CNN, Міністерство юстиції так і не опублікувало розсекречені дані, попри наказ Трампа, а сама папка зникла. За даними телеканалу, розвідка США вкрай стурбована цим фактом – розвідники побоюються, що могли бути розкриті низка найбільш охороняємих секретів США та їхніх союзників по НАТО. Про зникнення паки взагалі не було б відомо, якби представники розвідки не звернулись минулого року до керівників сенатського комітету.

Зазначимо, Федеральне бюро розслідувань (ФБР) при обшуках у колишнього президента США Дональда Трампа виявило 11 комплектів секретних документів. Також під час обшуку у резиденції та приватному клубі колишнього президента Дональда Трампа в Мар-а-Лаго минулого місяця агенти ФБР знайшли документ, що описує військову оборону іноземного уряду, включаючи його ядерний потенціал.

Раніше ми писали колишній президент США Дональд Трамп ділився з австралійським мільярдером Ентоні Праттом змістом розмови зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським

До слова, уряди європейських країн серйозно занепокоєні тим, що Дональд Трамп в разі повернення у Білий дім не тільки остаточно зупинить допомогу Україні, але також може свідомо розвалити НАТО.

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Теги: Дональд Трамп росія вибори у США США

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