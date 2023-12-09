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Як американці оцінюють рівень допомоги США Україні: нове опитування

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Як американці оцінюють рівень допомоги США Україні: нове опитування
18% американців вважають, що США надають недостатньо допомоги Україні
фото з відкритих джерел

Нове опитування у США викрило ставлення американців до допомоги Україні

 

Американський дослідницький центр Pew Research Center оприлюднив результати нового опитування, проведеного з 27 листопада до 3 грудня 2023 року. У ньому є й питання щодо допомоги США Україні, пише народний депутат Ярослав Железняк в Telegram.

Щодо допомоги Україні

Близько 31% американців вважають, що США надають забагато допомоги Україні.

Приблизно 29% вважають, що США надають відповідний рівень допомоги Україні.

18% вважають, що США надають недостатньо допомоги Україні.

Як американці оцінюють рівень допомоги США Україні: нове опитування фото 1

Як змінилася позиція республіканців стосовно підтримки України

48% республіканців і прихильників республіканської партії вважають, що США надають забагато допомоги Україні. Ця частка зросла з 44% у червні.

Як демократи оцінюють рівень допомоги США Україні

Тільки 16% демократів і прихильників демократичної партії вважають рівень допомоги США Україні надмірним.

Приблизно 39% демократів вважають, що США надають відповідний рівень допомоги, а близько 24% вважають, що допомога недостатня.

Як змінилося ставлення американців до загрози, яку становить вторгнення Росії в Україну

Одна третина американців вважає, що вторгнення Росії в Україну є значною загрозою для інтересів США. Схожа частка (34%) вважає, що це незначна загроза.

Як американці оцінюють відповідь адміністрації Байдена на вторгнення Росії в Україну

Тільки близько 39% дорослих у США схвалюють відповідь адміністрації Байдена на вторгнення в Україну, а 41% не схвалюють. 20% не визначились.

Як американці оцінюють рівень допомоги США Україні: нове опитування фото 2

Як повідомлялося, Сенат Сполучених Штатів Америки заблокував винесення на голосування законопроєкту щодо додаткового фінансування військової допомоги Україні. 

Раніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден закликав Конгрес схвалити запит, який включає понад $60 млрд на фінансування допомоги Україні. Байден прокоментував провальне голосування у Сенаті щодо допомоги Україні.

До слова, Сполучені Штати Америки можуть надати допомогу Україні протягом декількох тижнів, але не можуть гарантувати майбутніх поставок.

Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. 

Теги: соцопитування США війна Україна

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