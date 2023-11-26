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Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Умєров провів розмову з главою Пентагону: деталі
Міністр оборони Ллойд Остін провів розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Остін та Умєров пообіцяли підтримувати тісний контакт

Міністр оборони Ллойд Остін провів телефонну розмову з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Про це повідомляє міністерство оборони США.

Під час цього телефонного обговорення міністри обговорили допомогу в галузі безпеки.

«Держсекретар Остін засудив ракетні удари Росії, що продовжуються, і удари БПЛА по українських містах і критично важливій інфраструктурі. Міністри також обговорили пріоритети допомоги у сфері безпеки, оскільки Україна продовжує боротися з російською агресією», – написано на сайті Міністерства оборони США.

Остін та Умєров пообіцяли підтримувати тісний контакт.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони США Ллойд Остін спростував спекуляції щодо щодо вибору Штатів між Україною та США. 

Також міністр оборони Сполучених Штатів Америки Ллойд Остін провів паралелі між Україною та Ізраїлем та заявив, що ці країни зараз стикаються з безжальними ворогами, який намагається їх знищити. 

Нагадаємо, 22 листопада, відбулася чергова зустріч контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн».

Під час виступу перед зустріччю міністр оборони США Ллойд Остін закликав союзників надати Україні системи протиповітряної оборони для того, щоб захистити мирних українців узимку.

Також він зазначив, що партнери України створили ще одну коаліцію у рамках оборони нашої країни. Вона стосується посилення протиповітряної оборони.

Теги: безпека США Україна

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