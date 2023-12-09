Син Трампа зробив скандальну заяву про війну в Україні

Трамп-молодший висловився проти продовження фінансування війни з боку США

Син колишнього президента США Дональд Трамп-молодший розкритикував зовнішню політику США щодо України і заявив, що «Україна вже програла війну з Росією». Про це пише Newsweek.

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«Немає більше великих воєн, немає більше фінансування військово-промислового комплексу! Для тих з вас, хто ідіоти, Україна програла цю війну досить давно, ми просто тримаємо їх на системі життєзабезпечення з нескінченними грошима!», – сказав він.

Трамп-молодший також висловився проти продовження фінансування війни з боку США, звинувативши НАТО в тому, що воно надмірно покладається на американську підтримку.

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Нагадаємо, політичні позиції чинного лідера США Джо Байдена нині найслабші за весь період його президентства. Виборці вперше віддають перевагу Дональду Трампу в президентській боротьбі 2024 року.Про це свідчать результати передвиборчого опитування.

Як повідомлялося, рейтинг чинного президента США Джо Байдена впав до найнижчого рівня за весь період його президентства.

Раніше The Economist назвав Трампа найбільшою загрозою для світу.

До слова, Байден висловив своє бачення щодо шансів колишнього лідера США, Дональда Трампа на прийдешніх виборах.