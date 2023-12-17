США випробували нові ракети для систем Himars

Ракети здатні вражати цілі на відстань до 150 кілометрів

У Сполучених Штатах успішно пройшли кваліфікаційні випробування нових ракет для систем M142 Himars та M270 MLRS, що здатні вражати цілі на відстань до 150 кілометрів. Про це повідомляє компанія Lockheed Martin.

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Повідомляється, що завершальні випробування проходили на ракетному полігоні Уайт-Сендс, і під час них використовувалися ракети як з альтернативною, так і з унітарною боєголовками

Ракети ER GMLRS тестували на різні відстані: як на короткі та середні, так і на максимальну дальність, яка має становити до 150 км.

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Загалом випробування тривали протягом останніх двох років і підтвердили як точність, так і дальність озброєння. В компанії відзначають, що кожне випробування наближає систему до прийняття на озброєння Армії США, оскільки воно завершає заключну фазу розробки.

Нова серія тестів також підтвердила успішну інтеграцію ракети з пусковою установкою, а також точну траєкторію польоту ракети і її точність. Після цих випробувань компанія продовжить експлуатаційні тестування в Армії США.

Нагадаємо, Сполучені Штати успішно провели випробування оновленої системи протиракетної оборони Ground-Based Interceptor (GBI), яка здатна знищити балістичні ракети середньої дальності, особливо на фоні загроз з боку Північної Кореї та Ірану.

До слова, у Сполучених Штатах Америки завершилися виробничі випробування нової балістичної ракети Precision Strike Missile (PrSM).