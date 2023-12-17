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США випробували нові ракети для систем Himars

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США випробували нові ракети для систем Himars
Далекобійна ракета ER GMLRS
фото: Lockheed Martin

Ракети здатні вражати цілі на відстань до 150 кілометрів

У Сполучених Штатах успішно пройшли кваліфікаційні випробування нових ракет для систем M142 Himars та M270 MLRS, що здатні вражати цілі на відстань до 150 кілометрів. Про це повідомляє компанія Lockheed Martin.

Повідомляється, що завершальні випробування проходили на ракетному полігоні Уайт-Сендс, і під час них використовувалися ракети як з альтернативною, так і з унітарною боєголовками

Ракети ER GMLRS тестували на різні відстані: як на короткі та середні, так і на максимальну дальність, яка має становити до 150 км.

Загалом випробування тривали протягом останніх двох років і підтвердили як точність, так і дальність озброєння. В компанії відзначають, що кожне випробування наближає систему до прийняття на озброєння Армії США, оскільки воно завершає заключну фазу розробки.

Нова серія тестів також підтвердила успішну інтеграцію ракети з пусковою установкою, а також точну траєкторію польоту ракети і її точність. Після цих випробувань компанія продовжить експлуатаційні тестування в Армії США.

Нагадаємо, Сполучені Штати успішно провели випробування оновленої системи протиракетної оборони Ground-Based Interceptor (GBI), яка здатна знищити балістичні ракети середньої дальності, особливо на фоні загроз з боку Північної Кореї та Ірану. 

До слова, у Сполучених Штатах Америки завершилися виробничі випробування нової балістичної ракети Precision Strike Missile (PrSM). 

Теги: США озброєння балістичні ракети

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