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Reuters: США прагнуть відновити військові переговори з Китаєм

Діана Гасюк
glavcom.ua
Reuters: США прагнуть відновити військові переговори з Китаєм
фото: Reuters

США активно працюють над відновленням військових переговорів з Пекіном, щоб «зменшити прорахунки та непорозуміння»

Сполучені Штати Америки прагнуть відновити військові переговори з Китаєм, щоб зменшити напруженість між країнами. Про це під час зустрічі у листопаді домовились президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін, передає Reuters.

Координатор Ради національної безпеки у Білому домі Джон Кірбі наголосив, що США активно працюють над відновленням військових переговорів з Пекіном, щоб «зменшити прорахунки та непорозуміння».

Кірбі підкреслив, що до цього часу переговори не розпочалися через те, що Китай ще не призначив нового міністра оборони, замінивши колишнього генерала Лі Шанфу, якого звільнили в жовтні.

«Наскільки я розумію частково це може бути пов'язане з тим, що вони не мають міністра оборони. Ми, звичайно, закликаємо їх призначити когось найближчим часом, і ми дуже хочемо, щоб ці комунікації були запущені», – сказав представник Білого дому.

Нагадаємо, у Сан-Франциско відбулася зустріч Джо Байдена та Сі Цзіньпіна. Президент США високо оцінив перемовини з китайським лідером. 

Раніше повідомлялося, що корабель ВМС США Gabrielle Giffords порушив суверенітет Китаю, вторгнувшись до його територіальних вод, заявив офіційний представник Південної зони бойового командування Народно-визвольної армії Китаю Тянь Цзюньлі. За його словами, які наводить China Military, військове судно було помічено в районі мілини Аюнгін, розташованої біля островів Наньша. Тянь Цзюньлі наголосив, що Китай розцінює цю дію як провокацію.

Теги: США Китай військові суверенітет переговори Сі Цзіньпін

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