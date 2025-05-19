Головна Світ Політика
search button user button menu button

Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Наступний – Путін

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Наступний – Путін
фото: Associated Press

Очікувалося, що Трамп спочатку проведе розмову з Путіним, а потім із Зеленським

Президент Дональд Трамп у понеділок провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Як повідомляє Reuters, посилаючись на джерело у Білому домі, наразі триває розмова Трампа із російським диктатором Володимиром Путіним. Зазначається, що вони говорять про мир в Україні.

Очікувалося, що Трамп спочатку проведе розмову з Путіним, а потім із Зеленським.

Нагадаємо, у Стамбулі відбулись переговори між Україною та Росією. Європейські лідери висловились про позицію Росії під час переговорів у Стамбулі. Політики відзначають, що саме Росія гальмує процес припинення вогню.

Раніше спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що США вдалося скоротити розрив у позиціях між Києвом і Москвою. Він також прогнозує успішний результат майбутньої розмови Трампа з Володимиром Путіним, яка запланована на 19 травня.

Як повідомлялося, державний секретар США Марко Рубіо анонсував неминучі санкції у разі відмови Росії від 30-денного перемир’я. Рубіо пояснив, що партнери два місяці погрожували РФ санкціями для того, щоб мати розуміння чи можна буде досягнути певного прогресу в переговорах.

Тим часом російський диктатор Володимир Путін впевнений, що його війська зможуть прорвати оборону України до кінця року, щоб взяти під повний контроль чотири регіони. Це означає, що російський президент навряд чи запропонує якісь суттєві поступки Трампу під час розмови двох лідерів, а європейські чиновники стурбовані тим, що Трамп може спробувати силоміць досягти врегулювання в будь-якому разі.

До слова, глава МЗС України Андрій Сибіга вважає, що стамбульська зустріч виявила ще одну показову відмінність між Росією та Україною. Поки Україна дивиться вперед, Росія абсолютно зосереджена на минулому.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Можлива зустріч Трампа і Путіна: Марко Рубіо розповів подробиці
Можлива зустріч Трампа і Путіна: Марко Рубіо розповів подробиці
16 травня, 08:51
Глава Кремля вважає, що ті, хто «намагався заважати» Росії, «нашкодили самі ж собі»
Путін грубо обізвав тих, хто запроваджує санкції проти Росії
13 травня, 19:29
Пожежа на базі Нур-Хан у Равалпінді у Пакистані
Загострення між Індією та Пакистаном, заклики до миру в Україні: головне за ніч
10 травня, 06:37
Володимир та Олена Зеленські в Чехії
Зеленський разом з першою леді прибули до Чехії (оновлено)
4 травня, 16:23
Україна готова купити Patriot у США – президент
Україна готова купити Patriot у США – президент
25 квiтня, 21:37
Нам треба відстоювати наші інтереси
Чого насправді хоче Трамп від України?
24 квiтня, 17:30
Виробництво ліків опинилось під загрозою через Трампа
Мита Трампа можуть створити дефіцит ліків у США – FT
21 квiтня, 18:34
Головні новини ночі проти 21 квітня
Росія запустила дрони по Україні, гучна заява Трампа: головне за ніч
21 квiтня, 05:47
Президент заслухав доповідь головкома
Сирський доповів Зеленському про ситуацію на фронті
21 квiтня, 01:32

Політика

Влада Румунії дозволила збивати дрони, які залітають на територію країни
Влада Румунії дозволила збивати дрони, які залітають на територію країни
Венс вкотре пригрозив виходом США із перемовин, якщо РФ не почне взаємодіяти
Венс вкотре пригрозив виходом США із перемовин, якщо РФ не почне взаємодіяти
Трамп звинуватив Гарріс у купівлі підтримки зірок під час передвиборчої кампанії
Трамп звинуватив Гарріс у купівлі підтримки зірок під час передвиборчої кампанії
Рух «Чесно» вніс блогера Олешка до свого «Реєстру зрадників»
Рух «Чесно» вніс блогера Олешка до свого «Реєстру зрадників»
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Наступний – Путін
Трамп провів телефонну розмову із Зеленським. Наступний – Путін
Ватикан розкрив деталі розмови Папи Римського з віцепрезидентом США Венсом
Ватикан розкрив деталі розмови Папи Римського з віцепрезидентом США Венсом

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
223K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 19 травня: ситуація на фронті
88K
ЗСУ ліквідували українського боксера, який змагався разом з Усиком і Ломаченком
83K
Карта повітряних тривог України онлайн 19 травня 2025
50K
Зеленський зробив Папі Римському особливий подарунок
36K
Сіміон переплутав прапори й «став» президентом Чаду замість Румунії
33K
Рубіо розповів, що буде в разі відмови Росії від 30-денного перемир'я

Новини

Повітряна тривога в Києві тривала майже 9 год
Вчора, 08:57
Соліст Ziferblat вигукнув зі сцени Євробачення «Слава Україні»
17 травня, 22:50
День вишиванки 2025: історія, традиції та цікаві факти про свято
15 травня, 00:00
Путін затвердив склад делегації РФ для переговорів із Україною
14 травня, 22:59
В Україні оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
14 травня, 15:11
Трамп і кронпринц Саудівської Аравії підписали стратегічну економічну угоду
13 травня, 16:37

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua